Hrvatska se vraća na Maksimir: Fruk i Baturina poslali poruku uoči Crne Gore

Vjerujem da će Crnogorci protiv nas igrati napadački, a od nas očekujem bolju igru nego li protiv Farskih otoka, izjavio je hrvatski nogometni reprezentativac Toni Fruk koji je u petak premijerno nastupio u seniorskoj momčadi.

Hrvatska je slavila s minimalnih 1-0 kod Farskih otoka čime je upisala treću pobjedu u isto toliko nastupa u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Reprezentacija se vratila u Zagreb i slijede pripreme za novi susret, onaj protiv Crne Gore u ponedjeljak, na maksimirskom stadionu od 20.45 sati.

„Za mene je utakmica na Farskim otocima bila vrlo emotivna, zbog premijere u reprezentativnom dresu. Presretan sam zbog toga i pobjede, premda nismo odradili uvjerljivu predstavu. Svi se slažemo da je na kraju najvažnije što smo osvojili tri boda. I ja sam imao nekoliko dobrih situacija za pogodak, ali prije svega se nadam da sam odgovorio na sve zahtjeve koje mi je izbornik postavio“, rekao je Fruk i najavio ogled protiv Crne Gore.

„Protiv Crne Gore ćemo svakako pokušati popraviti neke segmente u igri koji nisu bili dobri u petak. Moramo biti na pravoj razini i mislim da je uvijek najvažnije kako ćemo mi izgledati. Crna Gora je nezgodna i mislim da će se pokušati vaditi na nama. Radujemo se susretu u Zagrebu, u boljim vremenskim uvjetima i pred našim navijačima“.

Igrač Coma Martin Baturina uklopio se u prosječno izdanje Hrvatske na Farskim otocima.

„Sretni smo zbog pobjede, ali ne baš zbog same igre. Igranje na umjetnoj travi nije bilo lako i ukupno gledano je to bilo teško gostovanje. Veliko hvala navijačima koji su prevalili dug put da bi nas gledali i bodrili. Moja pozicija na desnom krilu? Nije moja prirodna pozicija, a nije na meni da ocjenjujem kako je bilo. Nisam zadovoljan igrom momčadi“, osvrnuo se Baturina na ono što je bilo te je najavio Crnu Goru.

„Očekujemo tvrdu utakmicu, ali igramo doma i želimo pobjedu. Protiv Hrvatske su svi motivirani, a takvi će biti i Crnogorci. Vjerujem da će biti dobra igra, a na maksimirskom stadionu mi je uvijek lijepo igrati“, zaključio je Baturina.

