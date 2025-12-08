Jeste li ovisni o ljubavi? 'Tjera ljude da zanemaruju uobičajene norme'

Ljubav, intimnost i prihvaćanje univerzalne su ljudske potrebe, a zapadno društvo veliča romansu, često slaveći ekstremna ponašanja u potrazi za njom. Stoga se postavlja pitanje: u kojem trenutku ljubav postaje disfunkcionalna?

Što je ovisnost o ljubavi?

Ovisnost o ljubavi desetljećima je predmet istraživanja, no stručnjaci se i dalje spore je li "ovisnost" prikladan termin za opisivanje destruktivne romantične fiksacije. Neki smatraju da bi se to stanje bolje razumjelo kao spoj poremećaja privrženosti, obrazaca ponašanja i disfunkcionalnih odnosa, piše The Guardian.

Dok je jasno da ljudi mogu patiti zbog nezdravih obrazaca u vezama, stručnjaci su oprezni te upozoravaju da se normalna ljudska iskustva ne patologiziraju pretjerano. "Sklonija bih bila reći 'osoba koja se bori s granicama' ili 'osoba koja doživljava pretjeranu uključenost'", kaže seksualna terapeutkinja Erin Davidson, dodajući da izraz "ovisnik o ljubavi" može biti pojednostavljen, posramljujući ili služiti kao izgovor za zlostavljačko ponašanje.

Unatoč tome, mnogi istraživači koriste koncept "ovisnosti o ljubavi" kao praktičan pojam za istraživanje neprilagođenih romantičnih veza. Prema istraživanju iz 2023., ovisnost o ljubavi može se smatrati vrstom bihevioralne ovisnosti, široke kategorije koja uključuje ovisnost o igrama, kupovini i hrani. Iako su demografski podaci rijetki, psiholozi su 2011. procijenili da oko tri posto američke populacije pati od ovisnosti o ljubavi.

Zbog nedovoljnog stručnog konsenzusa, ni ovisnost o seksu ni o ljubavi nisu formalne dijagnoze prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje (DSM-5).

Može li ljubav stvarati ovisnost?

Ljubav, odobravanje i potvrda povezani su s neurotransmiterima dobrog osjećaja poput oksitocina i dopamina. Zbog toga istraživači često povlače paralele između euforije romanse i osjećaja opijenosti drogama poput alkohola, heroina ili kokaina.

Biti zaljubljen je "fenomenološki identično osjećaju opijenosti", kaže dr. Brian Earp, izvanredni profesor na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru. To je "promijenjeno stanje svijesti koje je vrlo ugodno i uzbudljivo", zbog čega se ljubav čini "stvarnijom od običnog života" i tjera ljude da zanemaruju uobičajene norme u potrazi za intenzitetom.

Prag ovisnosti prelazi se kada ponašanje postane nekontrolirano, narušavajući sposobnost osobe da živi uravnotežen i ispunjen život te uzrokujući patnju njoj ili onima oko nje. Kod ovisnosti o ljubavi, euforija može postati neprilagođena i početi "ometati ono što osoba želi za svoj život ili odnose", kaže Davidson.

Koji su simptomi ovisnosti o ljubavi?

Stručnjaci naglašavaju da ne postoje dva ista slučaja, no neki su obrasci česti. Ovisnici o ljubavi mogu pokazivati osobine "nezrele ljubavi", osjećati se "očajno i usamljeno" kada su sami, nastaviti progoniti objekt ljubavi dugo nakon prekida veze ili "odmah zamijeniti završene veze novima".

Foto: Pixabay

Drugi obrasci uključuju očekivanje da će "prava" veza popraviti život ili dosljedno ugrožavanje postojećih veza kako bi se osjetilo uzbuđenje nove ljubavi. Primjerice, za 50-godišnju Cyn Posner, koja se i sama identificira kao ovisnica o ljubavi, ovisnički obrasci očitovali su se u upuštanju u veze s nedostupnim ljudima, unatoč želji za stabilnim monogamnim partnerstvom, te "nemogućnosti da ode" iz veza u kojima je bila emocionalno zlostavljana i prevarena.

Što uzrokuje ovisnost o ljubavi?

Kao i svaka druga ovisnost, ni ovisnost o ljubavi nema jedan uzrok. Vjerojatno proizlazi iz složene interakcije genetskih, psiholoških, društvenih i razvojnih čimbenika. Psihološka savjetnica Sheila Lashley, koja se više od desetljeća specijalizirala za ovo područje, kompulzivne emocionalne obrasce svojih klijenata često povezuje s traumama iz djetinjstva, poput zlostavljanja, napuštanja ili emocionalnog zanemarivanja.

Stručnjaci kažu da klijentima često pomaže učenje o teoriji privrženosti i "kodependenciji" – nezdravom preplitanju u kojem osoba preuzima toliku odgovornost za partnera da gubi osjećaj za sebe, žrtvuje vlastitu dobrobit i doživljava nisko samopoštovanje.

"Nisu svi kodependentni ljudi ovisnici o ljubavi, ali svi ovisnici o ljubavi su kodependentni", kaže Lashley.

Procjenjuje se da se kod 40 posto ovisnika o ljubavi javlja i poremećaj zlouporabe supstanci, jer se jedna ovisnost često pokušava zamijeniti drugom kao način bijega od stvarnosti.

Kako razviti zdraviji odnos prema ljubavi, pomoć u Hrvatskoj

Iako ne postoje standardizirani tretmani za oporavak od ovisnosti o ljubavi, terapija kod kvalificiranog stručnjaka može pomoći pacijentu da izgradi samopoštovanje i razjasni što uistinu želi. Platforme poput PsiHelp okupljaju brojne psihoterapeute iz cijele Hrvatske, gdje možete pronaći odgovarajućeg stručnjaka.

Grupe za podršku, poput Anonimnih ovisnika o seksu i ljubavi (SLAA), pristupačan su način za pronalaženje podrške i zajednice. Iako programi od 12 koraka sa svojim naglaskom na duhovnosti nisu za svakoga, mnogima pomažu. Model sponzora, gdje iskusniji član vodi novog člana kroz oporavak, pokazao se korisnim. Cilj je pomoći osobi da definira ponašanja kojima teži (npr. otvorena komunikacija o željama) i ona koja treba izbjegavati (npr. uhodavanje bivših partnera na društvenim mrežama).

Za razliku od ovisnosti o supstancama, potpuna apstinencija nije cilj. Svrha je da pojedinci nauče njegovati zdrave i ispunjavajuće odnose.

Možda postoji utjeha u spoznaji da iscrpljujuća, destruktivna ljubav postoji tisućljećima. U prvom stoljeću prije Krista, rimski pjesnik Ovidije napisao je "Remedia Amoris", ili "Lijek od ljubavi". Njegove su preporuke bezvremenske: udaljenost i odvraćanje pažnje od objekta čežnje te traženje dubljeg ispunjenja iznutra. "Neka tvoj brzi um obuhvati ono što voliš", piše, "i povuci svoj vrat iz jarma koji te ranjava".

