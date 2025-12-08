FREEMAIL
JASAN ODGOVOR /

Netko se s tribina rugao LeBronu Jamesu zbog ćelavosti: Pogledajte kako je reagirao

Netko se s tribina rugao LeBronu Jamesu zbog ćelavosti: Pogledajte kako je reagirao
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Publika je bila oduševljena reakcijom, a LeBron se udaljavao od njih sa smiješkom na licu

8.12.2025.
20:32
Sportski.net
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
LeBron James odigrao je vrlo dobru utakmicu u pobjedi Los Angeles Lakersa na gostovanju kod Philadelphia 76ersa 112:108. 

Zabio je James 29 koševa, a da je dobro raspoložen moglo se vidjeti i po reakciji na dobacivanje iz publike. Netko od navijača viknuo mu je kako je GOAT, ali da ipak nema kose. LeBron se okrenuo prema njemu i odgovorio uz osmijeh "Ali znaš zato čega imam jako puno". 

Publika je bila oduševljena reakcijom, a LeBron se udaljavao od njih sa smiješkom na licu. 

Dodajmo i kako je Luka Dončić na spomenutoj utakmici imao 'triple-double' s 31 košem, 15 skokova i 11 asistencija. 

Netko se s tribina rugao LeBronu Jamesu zbog ćelavosti: Pogledajte kako je reagirao