Netko se s tribina rugao LeBronu Jamesu zbog ćelavosti: Pogledajte kako je reagirao

LeBron James odigrao je vrlo dobru utakmicu u pobjedi Los Angeles Lakersa na gostovanju kod Philadelphia 76ersa 112:108.

Zabio je James 29 koševa, a da je dobro raspoložen moglo se vidjeti i po reakciji na dobacivanje iz publike. Netko od navijača viknuo mu je kako je GOAT, ali da ipak nema kose. LeBron se okrenuo prema njemu i odgovorio uz osmijeh "Ali znaš zato čega imam jako puno".

Publika je bila oduševljena reakcijom, a LeBron se udaljavao od njih sa smiješkom na licu.

