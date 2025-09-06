Hrvatska se provukla, a slijedi Žuti: Na Farskim otocima dobili smo tihi alarm

Tri boda su tu, ali to je jedino po čemu će Hrvatska pamtiti gostovanje na Farskim otocima. Utakmicu je presudio Andrej Kramarić u 31. minuti, a izbornik Zlatko Dalić nije krio nezadovoljstvo. Pregled susreta donosi Boris Jovičić.

Na dalekim Farskim Otocima, Hrvatske je bila daleko od reprezentativne forme. Domaćin je umalo šokirao debelo favorizirane Vatrene već u petoj minuti. Srećom, Livakovićev manjak minutaže početkom sezone nije mu otupio reflekse. Što je potvrdio i pet minuta kasnije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje kod se nalazili

Dalićevi izabranici uspostavili su kontrolu i prva ozbiljna prilika završila je na vratnici. U 28. minuti potegnuo je Petar Sučić.

Nišanske sprave bile su na mjestu tri minute kasnije. Kristijan Jakić ubacio je loptu, Ante Budimir proslijedio, a glavom za 1:0 pogađa Andrej Kramarić. Ovo mu je bio 35. gol za Hrvatsku.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

I tu je izgledalo kao da će se napokon otvoriti. Međutim, u drugom dijelu umjesto golova, nizali su se promašaji. Ferojci su primorali Livakovića na još pokoju obranu, a Dalić nakon utakmice zagrmio - pamtit ćemo samo tri boda i ništa više.

Debitirali Fruk i Smolčić

Ako je cilj bio odmoriti neke igrače, onda je Dalićev eksperiment uspio. U toj rotaciji prve minute za Hrvatsku upisali su Toni Fruk...

I Ivan Smolčić koji je uz Sučića bio najbliže pogotku u desetak minuta koliko je proveo na terenu.

No ono na čemu će Dalić morati raditi najmanje se tiče nogometa. Farski Otoci pokazali su da uz slabiji hrvatski pristup, svaka momčad može biti opasna po Vatrene. Iako je Dalić to detektirao već u Torshavnu, koliko ga je to naljutilo vidjet ćemo po izboru igrača za Crnu Goru.

Dalićeva kritika daleko je od neopravdane. Iako će se pamtiti tri boda, a slab nastup postepeno izblijediti, dobro je poznato koliko je Hrvatska znala zakomplicirati kvalifikacije. Zato tihi alarm s Farskih otoka treba shvatiti ozbiljno.