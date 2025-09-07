Zlatko Dalić: 'Protiv Farskih Otoka smo pretrčali 126 km! To je rekord u zadnje tri godine...'

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak će na Maksimiru odigrati četvrtu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon pobjede protiv Farskih otoka (1-0), momčad Zlatka Dalića traži četvrtu uzastopnu pobjedu u skupini L, čime bi napravili još jedan korak prema Mundijalu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

'Poseban naboj, ali idemo oprezno'

Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako protiv Crne Gore neće biti mjesta opuštanju.

"Ovakva utakmica nosi poseban naboj i dokazivanje, ali to ne znači ništa negativno. Poštujemo Crnu Goru, ulazimo u susret jako oprezni i odgovorni. Moramo popraviti dojam iz prošle utakmice. Neće biti lako, ali idemo po pobjedu", rekao je Dalić.

Opasnosti protivnika i Prosinečki

Na klupi Crne Gore je Robert Prosinečki, nekadašnji Dalićev suigrač, što ovom susretu daje dodatnu dimenziju.

"Znamo da imaju dobre igrače i moramo biti oprezni. Ne treba im dati puno prostora. Protiv Farskih otoka nije bilo dovoljno energije i volje, ali oborili smo rekord. Naime, istrčali smo 126 kilometara. Namučili smo se, a slično očekujem i sutra. Nadam se boljoj igri", dodao je izbornik.

Stanje u momčadi i povratnici

Hrvatska bi protiv Crne Gore trebala biti jača za nekoliko važnih imena.

"Šutalo je spreman, vraćaju se Modrić i Perišić, a priključio se i Stanišić, koji je postao otac drugi put i čestitamo mu na tome. Crna Gora je čvrsta, igra s pet u obrani, no moramo se vratiti našem stilu igre i pobijediti bez obzira tko igra", kazao je Dalić.

Govoreći o klupi i opcijama, dodao je da je i Lovro Majer spreman konkurirati za nastup.

Posebne uspomene iz Crne Gore

Dalić je podsjetio i na vlastitu igračku epizodu u Crnoj Gori.

"Proveo sam tamo šest lijepih mjeseci, igrao s igračima poput Mijatovića. To je bilo lijepo iskustvo, a s nekima sam i danas u kontaktu", rekao je hrvatski izbornik.