Za ovo se živi! Pogledajte reakciju roditelja Luke Modrića nakon pogotka njihovog sina

Hrvatska je u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2:1 u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva, a jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se izvan travnjaka. Nakon pogotka Luke Modrića za vodstvo Vatrenih u 51. minuti, kamere su snimile slavlje njegovih roditelja, Radojke i Stipe Modrića, na tribinama.

Snimku je izdvojio slovenski portal Ekipa, koji je posebno naglasio koliko su Modrićevi roditelji ponosno proslavili sinov pogodak. "Veselili su se kao da je riječ o njegovom prvom golu za Hrvatsku", napisali su slovenski novinari, dodajući da njihove reakcije "griju srce".

Emocije je dodatno pojačala činjenica da bi ovo mogla biti jedna od posljednjih Modrićevih utakmica pred domaćim navijačima u reprezentativnom dresu. Kapetan Hrvatske protiv Slovenije upisao je 198. nastup za reprezentaciju i postigao svoj 29. pogodak, a nekoliko minuta kasnije teren je napustio uz gromoglasne ovacije s tribina.