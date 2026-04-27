Tukli ga rukama i nogama, pa sve snimili: Morao im predati auto i nabaviti kokain

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 36 i 41 godinu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude na štetu državljana Sjeverne Makedonije.

Sredinom travnja 2026. godine oko 23 sata na području Trešnjevke, prema prethodnom telefonskom dogovoru, osumnjičeni su se sastali s oštećenim. Drugoosumnjičeni je upravljao vozilom kojim se inače koristi, dok je prvoosumnjičeni oštećenom, trebao prodati 5 grama marihuane za iznos nekoliko desetaka eura. Osumnjičeni su pokupili oštećenog te ga agresivnim nastupom natjerali da vozilo kojim se koristi, doveze i parkira na ograđeni i zaključani vanjski prostor, odnosno parkiralište kojem je pristup imao drugoosumnjičeni, piše PU zagrebačka.

Potom su ga prisilili da drugoosumnjičenom preda ključeve vozila, nakon čega su se sva trojica drugim vozilom, kojim je upravljao drugoosumnjičeni, odvezli do obližnje zgrade. Tamo su ga, s ciljem naplate nepostojećeg duga u iznosu od 2.000 eura, oboje udarali rukama i nogama po glavi i tijelu. Ponižavali su ga snimajući mobitelom, pri čemu su radi naplate navedenog nepostojećeg duga tražili da na ime prvoosumnjičenika prepiše vozilo koje koristi, a čiji nije vlasnik.

Morao je nabaviti kokain i prepisati auto

Nešto kasnije oko 1.30 sati, zastrašivanjem su ga natjerali da putem mobilne aplikacije šalje poruke svojim kontaktima kako bi nabavio 50 grama kokaina. Oštećeni je to, iz straha za vlastiti život i zdravlje, i učinio te je posredstvom poznanika nabavio traženu drogu. Dva sata kasnije, preuzeli su drogu od zasad nepoznate muške osobe. U zamjenu za kokain, drugoosumnjičeni je nepoznatom muškarcu, umjesto traženih 2.200 eura, predao ključeve vozila kojim se koristi oštećenik.

Tu nije bio kraj protupravnom ponašanju prvoosumnjičenog, postoji osnovana sumnja da je sam počinio i kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Sumnja se da je prema unaprijed stvorenoj namjeri, protivno odredbama članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a radi daljnje prodaje, nabavljao veće količine marihuane i amfetamina. Navedenu drogu je vagao i prepakiravao u manje paketiće, u stanu u kojem živi na području Trešnjevke te dalje preprodavao.

Pretraga stana osumnjičenog

U petak je temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu obavljena pretraga stana kojim se koristi osumnjičeni 36-godišnjak te je pronađeno i oduzeto:

jedna djelomično konzumirana, ručno smotana cigareta tzv. „joint“, ispunjena mješavinom duhana i marihuane

jedan paketić ispunjen sa 1,3 grama marihuane

paketić ispunjen sa 0,3 grama amfetamina

paketić ispunjen sa 2,37 grama amfetamina

paketić ispunjen sa 13,89 grama amfetamina

dvije digitalne vage za precizno mjerenje težine te

aparat i vrećice za vakumiranje.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su, u zakonskom roku, predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

