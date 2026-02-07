Zagrepčanin tražio pozajmicu pa dobio kokain: Kamatar mu uzeo 10.000 eura za nepostojeći dug

Zagrebačka policija predala je policijskom nadzorniku 39-godišnjaka kojeg nakon kriminalističkog istraživanja sumnjiči za iznudu nad 50-godišnjakom od kojega je na ime nepostojećeg duga tijekom nešto više od tri godine uzeo 10.000 eura pritom mu verbalno prijeteći i smrću.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, navodi PUZ, sumnja se da je osumnjičeni 39-godišnjak, prema unaprijed stvorenoj namjeri s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, početkom proljeća 2022., na zamolbu oštećenog da mu pozajmi 3.000 eura, predao vakuumirani paketić koji je sadržavao oko 50 grama kokaina.

Drogu je prema njegovim uputama oštećeni morao prodati u određenom roku te mu nakon prodaje dati razliku novčanog iznosa u odnosu na pozajmljeni novac.

Teretio ga za nepostojeći dug

Oštećeni 50-godišnjak to je odbio učiniti te mu je vratio taj paketić droge, na što ga je osumnjičeni bez obzira na povrat droge, teretio za novčani dug od 3.000 eura koji u naravi nije postojao.

Uslijedile su i svakodnevne učestale verbalne prijetnje smrću te je 50-godišnjak u razdoblju od 2022. do početka 2026. godine, navodi PUZ, u strahu za život i vlastiti sigurnost, osumnjičenom 39-godišnjaku na ime nepostojećeg duga predao i isplatio oko 10.000 eura.

Nakon toga je, zbog straha za svoj život i život svoje obitelji, odlučio sve prijaviti policiji.

Zagrebačka policija osumnjičenog je 39-godišnjaka nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja u zakonskom roku predala pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

