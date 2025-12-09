Englezi uveli novu zabranu u nogomet: Popularno slavlje odlazi u zaborav

Englezi su odlučili zabraniti još jednu stvar u nogometu koja je uveseljavala brojne navijače. Riječ je o vrlo popularnom slavlju uklizavanja na koljenima.

Premier liga je odlučila zabraniti takvo slavlje i igrači će od 1. siječnja dobivati žute kartone za takvo slavlje. Razlog? Liječnici i fizioterapeuti upozoravali su na povećani rizik od ozljeda kao što su opekline od trave, istezanje zglobova i oštećenja koljena.

EXCLUSIVE🚨: The Premier League have BANNED the knee slide celebration, from January 1st performing the act will be a yellow card offence.



The decision aims to safeguard players from potential injuries, such as turf burns or joint strain, after growing concerns about the risks… pic.twitter.com/mQBQO8dm5Q — Francis (@FrancisChipp) December 8, 2025

To je novo zabranjeno slavlje u nogometu nakon skidanja dresa i slavlja s navijačima. Vjerujemo da engleska publika neće biti sretna s ovom zabranom.

