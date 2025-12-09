FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DODIRNI MI KOLJENA /

Englezi uveli novu zabranu u nogomet: Popularno slavlje odlazi u zaborav

Englezi uveli novu zabranu u nogomet: Popularno slavlje odlazi u zaborav
×
Foto: Graham Hunt/prosports/shutterstock Editorial/profimedia

To je novo zabranjeno slavlje u nogometu nakon skidanja dresa i slavlja s navijačima

9.12.2025.
9:14
Sportski.net
Graham Hunt/prosports/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Englezi su odlučili zabraniti još jednu stvar u nogometu koja je uveseljavala brojne navijače. Riječ je o vrlo popularnom slavlju uklizavanja na koljenima.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Premier liga je odlučila zabraniti takvo slavlje i igrači će od 1. siječnja dobivati žute kartone za takvo slavlje. Razlog? Liječnici i fizioterapeuti upozoravali su na povećani rizik od ozljeda kao što su opekline od trave, istezanje zglobova i oštećenja koljena.

 

 

 

To je novo zabranjeno slavlje u nogometu nakon skidanja dresa i slavlja s navijačima. Vjerujemo da engleska publika neće biti sretna s ovom zabranom.

POGLEDAJTE VIDEO: Norris još slavi: 'Nema dalje od ovoga, nema tako puno vozača koji se ovime mogu pohvaliti'

Premier LeagueEngleski NogometSlavlježuti Karton
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DODIRNI MI KOLJENA /
Englezi uveli novu zabranu u nogomet: Popularno slavlje odlazi u zaborav