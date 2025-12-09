FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
sukob interesa /

Neočekivan potez bivše zvijezde Njemačke: Ikona Elfa postao suvlasnik kluba u kojemu igra

Neočekivan potez bivše zvijezde Njemačke: Ikona Elfa postao suvlasnik kluba u kojemu igra
×
Foto:

Podolski je rođen u poljskim Gliwicama, ali se kao dječak preselio u Njemačku gdje je izgradio nogometnu karijeru.

9.12.2025.
12:42
Hina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

 Nekadašnji njemački nogometni reprezentativac Lukas Podolski još uvijek igra nogomet s 40 godina, a postao je i suvlasnik poljskog prvoligaša Gornik Zabrzea, kluba čiji dres nosi.

„Lijepo bi bilo da je ovo početak nečega velikoga za klub i naše navijače. Privatizacija je u tijeku i borba se nastavlja“, poručio je Podolski koji je kupio nešto više od osam posto klupskih dionica čime je postao drugi najveći dioničar.

Podolski je rođen u poljskim Gliwicama, ali se kao dječak preselio u Njemačku gdje je izgradio nogometnu karijeru. Igrao je za Koeln i Bayern, a potom je još nastupao za Arsenal, Inter, Galatasaray, Vissel Kobe i Antalyaspor. Od 2021. godine je član Gornik Zabrzea za koji je ukupno skupio 118 prvenstvenih nastupa te je postigao 23 pogotka.

Za njemačku reprezentaciju je tijekom karijere odigrao 130 utakmica uz 49 golova, a posljednji je put dres Elfa nosio 2017. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se mučila pa slomila Paragvaj: 'Pronaći ćemo motiv za posljednju utakmicu'

Lukas PodolskiVlasnik KlubaPoljska Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
sukob interesa /
Neočekivan potez bivše zvijezde Njemačke: Ikona Elfa postao suvlasnik kluba u kojemu igra