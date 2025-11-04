Hrvatska dobila paklenog igrača: 'Kad čujem himnu, pojave mi se leptirići u trbuhu'

Leon Ljevar debitirao je prošlog tjedna za hrvatsku rukometnu reprezentaciju u Bernu protiv Švicarske, prošlog četvrtka u prijateljskoj utakmici koju je Hrvatska pobijedila 29-26 u pripremi za EP 2026.

Poseban je osjećaj kad se dođe igrati za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Kad čujem himnu, pojave mi se leptirići u trbuhu. Leon Ljevar.

'Poseban je osjećaj igrati za Hrvatsku'

U toj utakmici zabio je lijevi vanjski ljubljanskog Slovana 5 golova, a dva dana poslije u Kriens Luzernu, u drugoj pripremnoj utakmici protiv Švicarske koju smo izgubili 30-28, utrpao je 6 komada. Dakle, prve dvije utakmice za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, ukupno 11 golova i to protiv jakih Švicaraca. Nije loše za rođenog Riječanina. S njim je nakon utakmice u Luzernu razgovarala Maja Oštro Flis.

"Poseban je osjećaj kad se dođe igrati za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Kad čujem himnu, pojave mi se leptirići u trbuhu, pogotovo kad vidim na tribinama puno naših ljudi. Poseban je osjećaj. Za mene je bila dobra utakmica, kako vi kažete, ali pobjeda nam je za malo izmakla".

'Rekli su mi suigrači da budem opušten kao u klubu'

Koliko je lijepo, koliko ste sretni što nosite dres Hrvatske?

"Mislim da svaki dečko iz Hrvatske želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. To je nešto što svaki rukometaš najviše može postići u svojoj karijeri. Zahvalan sam izborniku na pozivu.

Znate pretpostavljam i ostale suigrače i igrače, s nekima ste naravno i prijatelji. Kako su vas primili, jesu li vam uputili poseban savjet, nešto ovako što je vrijedno znanja?

"Naravno, znam ih sve iz rukometa, puno ih je iz moje generacije. Ništa, rekli su mi samo da budem opušten kao što igram u klubu i to je to".

'Ambicije na EP su velike'

Vidjeli smo sve što se događalo prošlog siječnja, slijedi EP na koje Hrvatska stiže kao viceprvak svijeta. Što mislite, kakvo nas prvenstvo čeka?

"Naravo da su ambicije velike. Mi smo sad kandidati za medalju što je možda neki teret, ali mi smo Hrvatska. Znamo kroz povijest što smo sve osvajali i moramo tako nastaviti i dalje".

Ivan Martinović kao novi kapetan, je li vam udijelio kakav poseban savjet?

"Naravno, dao mi je savjete kako da ne razmišljam o medijima, o svemu, dao mi je par savjeta, prihvatio sam ih kao od starijeg kolege i kapetana i na kraju je ispalo dobro", zaključio je Leon Ljevar.

