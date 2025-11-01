Hrvatska igra protiv jakog suparnika: Dagur Sigurdsson planira jednu bitnu stvar

Druga pripremna utakmica za EP 0 Švicarska : 0 Hrvatska

Nakon pobjede u četvrtak u Bernu protiv Švicarske 29-26, hrvatska muška rukometna reprezentacija igra drugu pripremnu utakmicu za EP 2026. protiv Švicarske. Ovog puta dvoboj je na rasporedu u Kriens - Luzernu, a povod nije samo pripremne naravi, nego i službeno otvaranje tamošnje nove multifunkcionalne Arene.

Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, aktualnog svjetskog doprvaka, ponovno će imati priliku testirati sve taktičke zamisli. I to je jako bitno. Da dobije širu sliku gdje je momčad u ovom trenutku, mogu li ovi igrači odgovoriti na sve njegove taktičke zamisli. Sve moora biti spremno za početak priprema za EP sljedeće godine u siječnju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

