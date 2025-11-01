DOPRVACI U AKCIJI /

Hrvatska igra protiv jakog suparnika: Dagur Sigurdsson planira jednu bitnu stvar

Hrvatska igra protiv jakog suparnika: Dagur Sigurdsson planira jednu bitnu stvar
Foto: Vedran Galijas, Just Pictures Gmbh/alamy/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Švicarska - Hrvatska od 18.00 pratite na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
1.11.2025.
11:51
Vedran Galijas, Just Pictures Gmbh/alamy/profimedia
Druga pripremna utakmica za EP
1.studenog 2025.
18.00
0
Švicarska
 
:
0
Hrvatska
 

Nakon pobjede u četvrtak u Bernu protiv Švicarske 29-26, hrvatska muška rukometna reprezentacija igra drugu pripremnu utakmicu za EP 2026. protiv Švicarske. Ovog puta dvoboj je na rasporedu u Kriens - Luzernu, a povod nije samo pripremne naravi, nego i službeno otvaranje tamošnje nove multifunkcionalne Arene.

Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, aktualnog svjetskog doprvaka, ponovno će imati priliku testirati sve taktičke zamisli. I to je jako bitno. Da dobije širu sliku gdje je momčad u ovom trenutku, mogu li ovi igrači odgovoriti na sve njegove taktičke zamisli. Sve moora biti spremno za početak priprema za EP sljedeće godine u siječnju. 

Hrvatska Rukometna ReprezentacijašvicarskaDagur Sigurdsson
