ISPRIKE SVIMA /

Zbog ovog se utakmica Hrvatske protiv jakog suparnika neće prenositi na RTL-u 2

Foto: Vedran Galijas, Just Pictures Gmbh/alamy/profimedia

Utakmicu Švicarske i Hrvatske od 18.00 možete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti na portalu Net.hr.

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
1.11.2025.
16:21
Vedran Galijas, Just Pictures Gmbh/alamy/profimedia
Nakon pobjede u četvrtak u Bernu protiv Švicarske 29-26, hrvatska muška rukometna reprezentacija igra drugu pripremnu utakmicu za EP 2026. protiv Švicarske. Ovog puta dvoboj je na rasporedu u Kriens - Luzernu, a povod nije samo pripremne naravi, nego i službeno otvaranje tamošnje nove multifunkcionalne Arene.

Zbog tehničkih problema organizatora u Švicarskoj, prijenos današnje utakmice naše muške rukometne reprezentacijeje nažalost otkazan. Ispričavamo se gledateljima.

No, dragi naši rukometni zaljubljenici, nemojte očajavati. Utakmicu Švicarske i Hrvatske od 18.00 možete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti na portalu Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati detalji zašto nije bilo prijenosa rukometaša: 'Nedopustive greške švicarske produkcije'

Hrvatska Rukometna Reprezentacija
