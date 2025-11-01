Zbog ovog se utakmica Hrvatske protiv jakog suparnika neće prenositi na RTL-u 2

Nakon pobjede u četvrtak u Bernu protiv Švicarske 29-26, hrvatska muška rukometna reprezentacija igra drugu pripremnu utakmicu za EP 2026. protiv Švicarske. Ovog puta dvoboj je na rasporedu u Kriens - Luzernu, a povod nije samo pripremne naravi, nego i službeno otvaranje tamošnje nove multifunkcionalne Arene.

Zbog tehničkih problema organizatora u Švicarskoj, prijenos današnje utakmice naše muške rukometne reprezentacijeje nažalost otkazan. Ispričavamo se gledateljima.

No, dragi naši rukometni zaljubljenici, nemojte očajavati. Utakmicu Švicarske i Hrvatske od 18.00 možete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti na portalu Net.hr.

