Javio nam se omiljeni Hrvat: 'Sve je to drugačije u njihovim glavama nego u našima'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija nije uspjela zaključiti mini-turneju po Švicarskoj s dvije pobjede, a proslavljeni hrvatski rukometni golman, popularni i u hrvatskoj rukometnoj, ali i sportskoj javnosti omiljeni Mirko Alilović, za portal Net.hr prokomentirao je subotnju utakmicu i objasnio neke stvari o 30-28 porazu od Švicarske.

Nema potrebe za dramom. Izgubili i to je to, ali izvukli smo dobrih stvari. Švicarska je dobra momčad koja raste iz godine u godinu. Njima je nedostajao Portner koji je pod suspenzijom, ali pod Andy Schmidtom Švicarska raste, ulažu i oni u rukomet. Igraju svi dobro i pogotovo kad Švicarska igra doma, imaju posebni motiv. U ovoj utakmici su imali motiv taj da su igrali protiv Hrvatske, viceprvaka svijeta. Sve je to drugačije u njihovim glavama nego u našima. Mirko Alilović za Net.hr.

'Nedostajalo nam je 40% momčadi, igrači bitni za napad'

"Tehničke pogreške su kumovale porazu, ali ne samo tehničke pogreške. I švicarski golman Seravalli je dobro branio. Pazite, nama su nedostajali praktički ključni igrači, neki od ključnih za napad. Šipić koji nije igrao, Cindrić i Srna. Nije bilo ni Lučina. Realno, nedostajalo je Hrvatskoj 40% momčadi", kaže Mirko Alilović.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

'Poraz nije nikakva drama'

Nakon trijumfa u Bernu prije dva dana, izabranici Dagura Sigurdssona doživjeli su prvi poraz od Švicarske u povijesti i to zasluženo. U deset dosadašnjih međusobnih susreta ovo je prvi put da su se Švicarci na kraju veselili protiv naših rukometaša. Hrvatska je u Luzernu platila danak, uz spomenutih tehničkih pogrešaka i spomenutih problema s kadrom, posebno u drugom poluvremenu, kada su domaćini, predvođeni odličnim vratarom Seravallijem, preokrenuli rezultat. Švicarska je do pobjede stigla zahvaljujući sjajnim krilima, Leopoldu i Steeinertsu, koji su često pogađali mrežu Hrvatske...

"Poraz nije nikakva drama. Bez obzira na poraz, ovo su utakmice u kojima se isprobavaju stvari. Evo recimo, mali Ljevar, u četvrtak je zabio 5, danas 6. Prve dvije utakmice za reprezentaciju Hrvatske i to protiv Švicarske i jako ih je dobro odigrao, samouvjereno, kao da je u reprezentaciji godinama. Nećemo poraz uzimati za tragediju."

Kompletnija Hrvatska

U drugom susretu Hrvatska je bila nešto kompletnija. U sastav su se vratili Kuzmanović i Glavaš nakon viroze, a promjena je bilo i na lijevom krilu, gdje je Mihić zamijenio Jelinića. Sustav igre ostao je isti, s obranom 5-1 i Mamićem u prednjoj liniji uz povremen mix 5-1 u 6-0, dok je u napadu njegovo mjesto preuzimao Martinović. Kroz utakmicu je Sigurdsson rotirao postavu, tražio širinu i ritam, a dobre reakcije pružili su i mlađi igrači poput Ljevara, koji je osim pogodaka pokazao i zrelost u asistencijama te obrambenim zadacima. Hrvatska je u četvrtak pobijedila Švicarsku u Bernu, a danas su ova dva protivnika odigrala ovaj put na otvaranju nove dvorane u Luzernu.

Foto: Liselotte Sabroe/afp/profimedia

'Bilo je tu malo i domaćinskog suđenja, ali ajde'

Inače, Pilatus Arena otvorena je tjedan ranije utakmicom Kriensa, a ovo je bilo službeno otvaranje novog zdanja u lijepom švicarskom gradu. Mali spektakl za domaću publiku.

"Jednu smo u pripremama dobili, jednu izgubili i to je to. Možemo mi sad pričati i analizirati, tipa, gol gdje je Špika obranio penal i onda švicarski igrač uzima loptu iz 6 metara i zabija gol. Bilo je tu malo i domaćinskog suđenja, ali ajde. Najbitnije je da nije bilo ozljeda, da su se dečki sastali nakon dugo vremena. Ipak, to smo mi, Hrvati, koji kad igraju utakmice moraju imati naboj, mora utakmica imati bitnost da mi budemo na 100% i to je to. Ovo su utakmice na kojima se radi na team buildingu, na svemu, na pripremama, na taktici, na isprobavanju igrača koji su na širem popisu, a na koje se računa u budućnosti. Nema potrebe za dramom. Izgubili i to je to, ali izvukli smo dobrih stvari. Švicarska je dobra momčad koja raste iz godine u godinu. Njima je nedostajao Portner koji je pod suspenzijom, ali pod Andy Schmidtom Švicarska raste, ulažu i oni u rukomet. Igraju svi dobro i pogotovo kad Švicarska igra doma, imaju posebni motiv. U ovoj utakmici su imali motiv taj da su igrali protiv Hrvatske, viceprvaka svijeta. Sve je to drugačije u njihovim glavama nego u našima", zaključio je Mirko Alilović, jedan je od najistaknutijih vratara u povijesti hrvatskog rukometa. Alilović je svojim obranama obilježio više od desetljeća hrvatskog rukometa na najvećim svjetskim natjecanjima.

Foto: Laurent Lairys/afp/profimedia

Alilović za pamćenje

Za hrvatsku reprezentaciju Mirko Alilović nastupao je od 2008. do 2022. godine, a upisao je ukupno 164 nastupa. U hrvatskom dresu osvojio je niz medalja na najvećim natjecanjima. Njegov rukometni CV je impresivan. Srebro na Europskom prvenstvu 2008. i 2010. godine, srebro na Svjetskom prvenstvu 2009., broncu na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., te broncu na Europskom prvenstvu 2016. godine.

Svojim dugogodišnjim iskustvom, predanošću i smirenošću pod pritiskom, kao i emocijom prilikom obrana i energijom s kojom je uvijek branio za Hrvatsku, Mirko Alilović bio je simbol stabilnosti među vratnicama. Bio i ostao...

Naslijedio je legendarnog Vladu Šolu i postao ključni dio generacije koja je Hrvatsku zadržala u samom vrhu svjetskog rukometa, a sinergijom s navijačima koju je imao na utakmicama, načinom na koji je slavio obrane, pamti ga se i dan danas, kad više ne brani za Hrvatsku. Igrao je Mirko Alilović za niz europskih klubova, uključujući slovensko Celje, španjolski Ademar León, mađarske klubove Telekom Veszprém i Pick Szeged, a trenutno kruh zarađuje Wisłi Płocku iz Poljske. Seniorsku karijeru je kao rukometni golman počeo u HRK Izviđač.

Alilovićev doprinos hrvatskom rukometu ne mjeri se samo medaljama, nego i utjecajem na mlade generacije vratara koji u njemu vide i dan danas uzor profesionalizma, upornosti i mirnoće u najtežim trenucima utakmica. Bio je Mirko i ostao primjer vrhunskog sportaša koji je svojom karijerom dokazao da se predanošću i vjerom u sebe može dosegnuti sam vrh. Stoga, svaka njegova rukometna riječ ima težinu.

