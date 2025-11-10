Hoćemo li konačno vidjeti svjetlo na kraju tunela RK Zagreba? Nikolić i Glavaš otkrili plan

Pred rukometašima Zagreba utakmica je 7. kola Lige prvaka, u kojoj će hrvatski prvak u srijedu, 12. studenoga gostovati u Magdeburgu kod aktualnog europskog prvaka.

Nakon šest kola Magdeburg se nalazi na vrhu skupine B s maksimalnih šest pobjeda, dok je Zagreb posljednji sa šest poraza.

"Teško je nakon šest kola i nula osvojenih bodova vaditi sa na gostovanju u Magdeburgu i jasna je stvar da su oni u toj utakmici favoriti. Riječ je o ekipi koja igra izuzetno brz rukomet i koja je jedinstvena po tomu što je u stanju 60 minuta napadati jedan na jedan. Međutim, Zagreb ih je pobijedio i lani i mislim da je sportski vjerovati i pokušati iznenaditi," istaknuo je Zagrebov trener Andrija Nikolić.

"Jasno je da su prvaci Europe, da su možda i najbolja momčad Lige prvaka, ali isto tako mislim da ćemo i mi imati svoje šanse. Također je činjenica da oni imaju dosta težak raspored u Bundesligi i da možda neće biti na svom maksimumu u srijedu. Bilo kako bilo, mi ćemo čekati na svoju šansu i nadati se da možemo napraviti iznenađenje," dodao je.

Hrvatski reprezentativac Filip Glavaš istaknuo je kako momčad dobro radi.

"Mislim da jako dobro radimo cijelo vrijeme, a posebno otkako smo se vratili s reprezentativne stanke. Kao što je trener i rekao prilika je ovo za nova dokazivanja. Ja vjerujem da možemo pobijediti i sigurno ne razmišljam da idem tamo na izlet. Svjesni smo njihove kvalitete, ali na nama je da pokažemo što i koliko možemo. Ekipa putuje gore s puno optimizma i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. U nekim trenucima ove sezone nismo imali sreće. Tko zna, možda nas nagradi baš tamo gdje se najmanje očekuje. To je sport," poručio je Glavaš.

Utakmica između Magdeburga i Zagreba na rasporedu je u srijedu u 20.45 sati. Istog dana sastaju se i Gudme i PSG, te Eurofarm Pelister i Pick Szeged. Dan kanije na rasporedu je susret između Barcelone i Wisle Plock.

Magdeburg vodi sa 12 bodova, druga je Barca sa 10 bodova, Wisla Plock ima osam, Pick Szeged i Gudme po šest bodova, PSG je na četiri, Pelister ima dva boda, a na začelju je Zagreb koji još uvijek čeka prve bodove.

