priznanje /

Rudi Völler primio nagradu 'Legenda sporta': Njemačka ikona progovorila o snovima iz djetinjstva

Rudi Völler primio nagradu 'Legenda sporta': Njemačka ikona progovorila o snovima iz djetinjstva
Foto: Eibner-pressefoto/florian Wiegand/imago Sportfotodienst/profimedia

Nagrada Legenda sporta u Njemačkoj se dodjeljuje od 2007. godine

9.11.2025.
11:02
Tonko Medvedec
Eibner-pressefoto/florian Wiegand/imago Sportfotodienst/profimedia
 Svjetski nogometni prvak iz 1990. godine, 65-godišnji Rudi Voeller na 43. je njemačkoj dodjelii nagrada sportskih novinara u Frankfurtu primio posebno priznanje nazvano Legenda sporta.

Uz igrački naslov iz 1990. godine, Voeller je kao izbornik njemačke nogometne reprezentacije 2002. godine osvojio drugo mjesto na SP-u. Porom je od 2005. do 2023. radio kao sportski direktor Bayera iz Leverkusena, da bi u veljači 2023. postao sportski direktor reprezentacije.

"Kao dječak sam sanjao zaigrati za prvu momčad Kickersa iz Offenbach, a pokazalo se kako sam uspio malo više od toga. Rodio sam se s talentom, a uz toliko sreće i napornog rada te ponizost moralo mi se nešto i vratiti", kazao je Voeller na dodjeli.

Nagrada Legenda sporta u Njemačkoj se dodjeljuje od 2007. godine, a dosada su ju dobijali nogometaši Franz Beckenbauer, Lothar Matthaeus, Uwe Seeler i Gerd Mueller, tenisač Boris Becker, vozač F1 Michael Schumacher, klizačica Katarina Witt, rukometaš Heiner Brand i natjecateljica u konjičkom sportu Isabell Werth.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska U17 reprezentacija rastura na Svjetskom prvenstvu: Mali Vatreni love prolaz dalje

