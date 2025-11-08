Obrvan objavio popis za Svjetsko prvenstvo: Stiže nova generacija rukometašica

Izbornik Ivica Obrvan objavio je popis rukometašica koje će predstavljati Hrvatsku na nadolazećem Svjetskom prvenstvu 2025. godine. Na njegovom popisu nalazi se 19 igračica, a ono što najviše zabrinjava jest velik broj izostanaka zbog ozljeda, gotovo pola standardne postave neće biti na raspolaganju.

Zbog toga su u sastav uvrštene mlade rukometašice, kojima će ovo biti prvo veliko natjecanje u seniorskom dresu.

Problemi s ozljedama i promjene u sastavu

Hrvatska će u Nizozemsku otputovati bez nekoliko ključnih igračica. Još su ranije otpale Katarina Ježić, Mia Brkić, Klara Birtić, a od prošlog vikenda i Josipa Mamić te Kala Kosovac, za koju je sezona završila.

Nakon kvalifikacijskih susreta za EHF EURO 2026, od reprezentacije se oprostila i Ana Debelić, čime je Hrvatska ostala bez značajnog iskustva u obrani i napadu.

U takvoj situaciji, izbornik Obrvan dao je priliku novim imenima, među kojima se posebno ističe Lana Jurina, članica Koke, kojoj će ovo biti debi u reprezentaciji.

Najviše glavobolje donosi pozicija kružne napadačice, gdje će uz iskusnu Saru Šenvald nastupiti i dvije mlade igračice Veronika Babara i Ema Balaško, koje tek skupljaju prve minute na seniorskoj razini.

Pripreme i Croatia Kup

Reprezentacija se okuplja 17. studenog u Zagrebu, odakle će nakon druženja s medijima krenuti prema Poreču.

Tamo će odraditi kraće pripreme, a potom sudjelovati na Croatia Kupu koji se tradicionalno održava u Novigradu/Cittanovi.

U petak, 21. studenog, Hrvatska će igrati protiv Senegala, a u nedjelju, 23. studenog, protiv Poljske. U subotu će međusobno snage odmjeriti Senegal i Poljska, a ulaz na sve utakmice bit će besplatan.

Sve tri reprezentacije, uključujući Hrvatsku, ujedno su i sudionice nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Teška skupina na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska je za SP 2025. godine dobila pozivnicu te će nastupiti iz četvrtog pota.

Ždrijeb joj nije bio naklonjen jer je smještena u izuzetno jaku skupinu s Danskom, Rumunjskom i Japanom.

Tri najbolje reprezentacije iz skupine prolaze u drugi krug, dok će ostatak razigravati u President Cupu.

Popis hrvatske ženske rukometne reprezentacije za SP 2025.:

LUCIJA BEŠEN – RK Podravka

PETRA MARINOVIĆ – RK Podravka

LEA ZETOVIĆ – RK Lokomotiva Zagreb

ANDREA ŠIMARA – RK Podravka

KATJA VUKOVIĆ – RK Podravka

TINA BARIŠIĆ – RK Podravka

DEJANA MILOSAVLJEVIĆ – HC Dunarea Braila

KATARINA PAVLOVIĆ – Alba Fehervar KC

TENA PETIKA – SV Union Halle Neustadt

KRISTINA PRKAČIN – RK Podravka

HANNAH VULJAK – RK Podravka

IVA BULE – RK Dalmatinka

IVA ZRILIĆ – RK Lokomotiva Zagreb

ANA MALEC – RK Lokomotiva Zagreb

LANA JURINA – ŽRK Koka

LARA BURIĆ – RK Lokomotiva Zagreb

EMA BALAŠKO – RK Lokomotiva Zagreb

SARA ŠENVALD – RK Podravka

VERONIKA BABARA – RK Podravka

