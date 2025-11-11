FREEMAIL
MOOOLIM!? /

Golemi kit zamalo progutao ženu: Kamerom snimila zastrašujući trenutak

Što se dogodi dok ronite uz obalu Norveške? E to je na teži način otkrila Cindy Yang (45). Uživala je u ronjenju, a onda ju je skoro progutao grbavi kit

Odjednom je iz dubine došao kit, otvorio usta i srećom promašio, a ona je sve zabilježila kamerom. Inače, grbavi kitovi nisu grabežljivci. Hranu usisavaju pa se može dogoditi da čovjek završi u ustima kita, ali u pravilu ga on izbaci van na površinu. 

11.11.2025.
23:01
RTL Direkt
NorveškaRonilacGrbavi Kit
