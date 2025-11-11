Sa stilom proslavili Dan samaca: Na darove samima sebi, danas potrošeno 150 milijardi dolara

NAJVEĆI SHOPING DOGAĐAJ /

Današnji datum, 11.11. iliti 1111., same jedinice, pa se danas slavi Dan samaca. U Hrvatskoj ih je 400 tisuća, što je svako četvrto kućanstvo. I to je u posljednjih 20 godina rast od gotovo 50 posto. A kako azijske zemlje imaju ogroman rast samaca, recimo u Japanu ima više samaca nego oženjenih ljudi, današnji su dan mudro iskoristili kao priliku za trošenje. Možda niste znali, ali Singles Day je postao dan kada se troši više nego na Crni petak. Više pogledajte u prilogu