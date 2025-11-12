Do kraja tjedna maglovito i hladno vrijeme: Evo gdje možemo očekivati sunce

PROSTRANA ANTICIKLONA /

​Stabilne prilike podržava prostrana anticiklona pod čijim utjecajem ostajemo i idućih dana pa se do vikenda vrijeme neće mijenjati, što znači da će u kopnenim predjelima i dalje biti česte, dugotrajne i guste magle. U Dalmaciji do vikenda sunčano, često i sasvim vedro te ugodno, a na sjevernom dijelu u četvrtak pretežno sunčano, ujutro će ponegdje biti i magle. Više pogledajte u prognozi Damjane Ćurkov Majaroš.