Benčić napala Plenkovića zbog hotela u Postirama: 'Ovo je cover photo za vaš zakon...'

'LEX NOBILO' /

Zastupnica Sandra Benčić na aktualnom satu pokazala je premijeru Andreju Plenkoviću fotografiju hotela u Postirama 'Grand Hotel View'.

'Vjerujem da se sjećate ove fotografije. Ovaj je hotel oteo pogled cijelim Postirama da bi taj pogled mogao prodavati svojim gostima. Ova bi fotografija mogla biti cover photo za Vaš Zakon o prostornom uređenju. Taj zakon možemo skraćeno zvati 'Lex Nobilo' jer se investitorima omogućuje da grade tamo gdje nema osnovne infrastrukture, da grade na poljoprivrednom pa i šumskom zemljištu ako samo kažu priuštivo stanovanje', rekla je Benčić.

Premijer je zastupnici odgovorio je zastupnici Benčić da je očekivao kako će ga upitati kakva je situacija s društvom za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, da će ga pitati kakvo je stanje u Domu zdravlja Zagreb Zapad...

Kriva adresa

'Ja s Nobilom nemam nikakve veze, on ne spada u politički spektar desnog centra. Što se tiče ovog zakona, promašili ste tjedan. Idući tjedan u Saboru imate raspravu o sva tri zakona, pa vodite računa o tome. Dobro proučite zakone pa da vidite koji su okviri i ograničenja u ovom zakonu', odgovorio joj je Plenković i rekao da ne zna kako čita zakone i izvlači ove zaključke.

Kazao joj je i da je pitanje o tom hotelu postavila na krivoj adresi. 'Odite u Krapinu, a za vjerodostojnost pitajte Hajdaša Dončića', odgovorio je Plenković.

Benčić mu je uzvratila da "zakon ima cilj opstruirati jedinice lokalne samouprave koje žele štititi prostor GUP-ovima, logikom grabeži. 'Želite bypassati zakon da umjesto lokalne samouprave dozvole izdaje Vaš kurir Bačić', rekla je Benčić i spomenula i Bandićev GUP koji je, kako kaže, Vlada sad "prepisala u Zakon koji će vrijediti za cijelu Hrvatsku".