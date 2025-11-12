FREEMAIL
VEĆI ZA TRI MILIJARDE /

Bruse se detalji najvažnijeg Vladinog dokumenta: Pogledajte tko će profitirati

Sutra će Vlada predstaviti prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, na kojem se intenzivno radi posljednjih tjedana. RTL Danas ekskluzivno doznaje - proračun će biti veći za gotovo 3 milijarde eura nego prošlogodišnji.

Povećava se izdvajanje za inkluzivni dodatak, za mirovine je planirano milijardu eura više, a za plaće 400 milijuna. U vladi premijer i ministri na sastanku užeg kabineta. Bruse se posljednji detalji najvažnijeg vladinog dokumenta. Više u prilogu Dajane Šošić...

12.11.2025.
20:13
RTL Danas
ProračunVladaAndrej Plenković
