Bruse se detalji najvažnijeg Vladinog dokumenta: Pogledajte tko će profitirati

VEĆI ZA TRI MILIJARDE /

Sutra će Vlada predstaviti prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, na kojem se intenzivno radi posljednjih tjedana. RTL Danas ekskluzivno doznaje - proračun će biti veći za gotovo 3 milijarde eura nego prošlogodišnji.

Povećava se izdvajanje za inkluzivni dodatak, za mirovine je planirano milijardu eura više, a za plaće 400 milijuna. U vladi premijer i ministri na sastanku užeg kabineta. Bruse se posljednji detalji najvažnijeg vladinog dokumenta. Više u prilogu Dajane Šošić...