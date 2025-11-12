Epidemiologinja o broju oboljelih od gripe u Hrvatskoj

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VEĆI NEGO LANI /

Broj oboljelih od gripe sve više raste i to nekoliko tjedana ranije u odnosu na zadnjih deset sezona.

U Hrvatskoj je tijekom prvih šest tjedana sezone gripe 1.070 prijava oboljelih, lani ih je u istom razdoblju bilo 112. Isto tako, sada je hospitalizirano 48 pacijenata, prošle godine samo njih osmero.

Više o tome reporterka RTL-a Danas Leona Šiljeg razgovarala je sa Sanjom Kurečić Filipović, specijalisticom epidemiologije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo