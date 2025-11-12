Peti dan otrovnog zraka u Zagrebu! Grad i dalje u crvenoj zoni: Koliko maske uopće pomažu?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GUSTA MAGLA I SMOG /

Već peti dan zrak je u Zagrebu u crvenom. Točnije, jako onečišćen.

"Jednim dijelom je to zbog dodanih emisija iz ložišta, zbog sezone grijanja. Drugi razlog je meteorološka situacija koja se dešava u ovo doba godine, magla, temperaturne inverzije koje, ustvari, pogoduju tome da onečišćenja ostanu i zadržavaju se nisko pri tlu". U Zagrebu je pedesetak mjernih postaja. Njih više od četrdeset pokazuje – zrak je zagađen.

Preporuka je nošenje maski. No koliko one pomažu pogledajte u prilogu