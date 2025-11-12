Ovo je dokument koji je podijelio Hrvatsku: Hoće li sada i drugi slijediti primjer Zagreba?

Taj je dokument podijelio Hrvatsku. Njime je Zagreb zabranio fašističke i ustaške simbole - pa i poklič “Za dom spremni” na svim koncertima i javnim događajima koji se održavaju u gradskim prostorima. Ako pitate premijera – bezvrijedan dokument, no ustavni stručnjaci misle drukčije.

"Meni se čini da je taj zaključak sveobuhvatan i da on ima odgovarajući sadržaj koji bi na pravi način reflektirao članak 39. Ustava koji zabranjuje ono što mi zovemo govor mržnje, a zapravo se radi o pozivanju na nasilje, netrpeljivost, rat ili poticanje mržnje prema određenim skupinama.“ kaže Sanja Barić, profesorica s Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci.

Thompson u Velikoj Gorici

Bude li se netko žalio, smatrajući da je Zagreb pretjerao, može biti gotovo siguran, kažu stručnjaci da će njegova žalba u konačnici doći i do Ustavnog suda.

„Tko god bude nezadovoljan, svakako može priču dovesti do Ustavnog suda i zbog toga smo kao pravnici, a naravno i kao društvene osobe jer ćemo konačno dobiti pravorijek Ustavnoga suda", tvrdi Sanja Barić.

Drugim riječima, Ustavni bi sud tada konačno mogao dati svoje mišljenje o korištenju pokliča Za dom spremni u pjesmi Bojna Čavoglave.

Hoće li zagrebački primjer slijediti i drugi gradovi? SDP-ovi gradonačelnici, pa i onaj u Puli koji je u koaliciji s IDS-om zabranio Thompsonov koncert u areni - danas su bez komentara. S druge strane, u Velikoj Gorici ne razmišljaju o zabranama. Grad je pozvao Thompsona da 10. svibnja, na Dan branitelja, održi koncert.

„Apsolutno ne želimo raditi nikakve cenzure, a kada govorimo o Marku Perkoviću Thompsonu moramo istaknuti jednu bitnu činjenicu i ne trebamo ga nikako povezivati s bivšim režimima, nego sa pjesmom koja se pjeva već 35 godina, a ovo što se sada događa u Zagrebu, argumenti u prilog činjenici koji sada dolaze su da je on nastupao već nebrojeno puta na području grada Zagreba i zašto baš sada se događa ovakav jedan presedan, nije mi jasno.“ smatra Krešimir Ačkar (HDZ), gradonačelnik Velike Gorice

Ni bjelovarski gradonačelnik nije za zabrane, ali ističe da onaj tko pjeva na javnim prostorima mora proći gradsku kontrolu.

„Sporna mi je zvijezda petokraka, sporan mi je isto tako i ZDS – u onom smislu kada znamo što on znači, ali ne u smislu komemoriranja, ali sve ono što je Ustavom zabranjeno treba biti zabranjeno i u stvarnom životu.“ tvrdi Dario Hrebak (HSLS), gradonačelnik Bjelovara

Miro Bulj: 'Pevaljke bi zabranio'

Prošlo ljeto odjeknula je jedna druga zabrana – ne koncerta, nego izložbe fotografija u Sinju koju je financiralo Srpsko narodno vijeće. Gradonačelnik Sinja ne podržava odluku Zagreba, ali...

„Pevaljke bi zabranio da mogu, ali to se pjeva u privatnim prostorima pa ne mogu ", kaže Miro Bulj (MOST), gradonačelnik Sinja

A na Hipodrom da žele doći?

"Neće dobiti suglasnost od mene, turbofolker", rezolutan je Bulj.

No, hoće li to uopće smjeti – Bulj, Tomašević ili netko treći – bilo bi dobro da napokon presjeku ustavni suci, smatra profesorica Barić.

„Ja smatram da dileme nema i da je Ustavni sud to jasno rekao, ali za ove koji smatraju da ima dileme – to nam je jako važno.“ ističe prof. Barić.

Pitali smo i druge pravne stručnjake s fakulteta iz Splita, Zagreba i Osijeka - i svi se slažu da je odluka Zagreba - utemeljena.

Što se pak tiče spornih uzvika na nogometnim utakmicama koje se održavaju također u gradskim objektima - taj je dio već reguliran Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima gdje je za sporne pokliče, određena novčana kazna do 3.300 eura ili zatvor od 30 do 60 dana.