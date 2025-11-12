FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BRANIT ĆEMO SE ISTINOM' /

Pazite kakva kazna zatvora prijeti Anni Dujić: Odvjetnik objasnio zašto nije došla na sud

12.11.2025.
19:20
Kristina Čirjak
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sedam mjeseci nakon što je podignuta, potvrđena je optužnica protiv Anne Dujić u aferi Nakaze - koja se dogodila samo pred kamerama RTL-a Danas. Kći bivšeg šefa Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića tereti se za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki.

Optužena Dujić nije se pojavila na karlovačkom sudu. Na pitanje zašto, njezin odvjetnik Branko Braica poručio je: 'S obzirom na njezin status, da je majka i da ima dijete, mislim da nema potrebe da je u ovoj fazi izlažemo svemu tome'.

Prijeti joj do osam godina zatvora

Dujić se ispričala zbog uvreda, ali je u obrani tvrdila da nije automobilom krenula na policajku nego da se ona sama naslonila na njezino vozilo. 'Iznijeli smo svoje argumente, već sam rekao - branit ćemo se istinom, samo istina, jer sve ono što je prikazano ne odgovara istini. Istina je na našoj strani', tvrdi Braica.

Za ova kaznena djela prijeti joj do osam godina zatvora. 

Više pogledajte u prilogu 

 

 

 

Anna DujićAfera NakazeOptužnica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'BRANIT ĆEMO SE ISTINOM' /
Pazite kakva kazna zatvora prijeti Anni Dujić: Odvjetnik objasnio zašto nije došla na sud