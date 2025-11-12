Pazite kakva kazna zatvora prijeti Anni Dujić: Odvjetnik objasnio zašto nije došla na sud

Sedam mjeseci nakon što je podignuta, potvrđena je optužnica protiv Anne Dujić u aferi Nakaze - koja se dogodila samo pred kamerama RTL-a Danas. Kći bivšeg šefa Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića tereti se za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki.

Optužena Dujić nije se pojavila na karlovačkom sudu. Na pitanje zašto, njezin odvjetnik Branko Braica poručio je: 'S obzirom na njezin status, da je majka i da ima dijete, mislim da nema potrebe da je u ovoj fazi izlažemo svemu tome'.

Prijeti joj do osam godina zatvora

Dujić se ispričala zbog uvreda, ali je u obrani tvrdila da nije automobilom krenula na policajku nego da se ona sama naslonila na njezino vozilo. 'Iznijeli smo svoje argumente, već sam rekao - branit ćemo se istinom, samo istina, jer sve ono što je prikazano ne odgovara istini. Istina je na našoj strani', tvrdi Braica.

Za ova kaznena djela prijeti joj do osam godina zatvora.

Više pogledajte u prilogu