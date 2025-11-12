Virus se širi Hrvatskom, brojke deset puta veće nego lani: 'To je nepredvidiva bolest'

Broj oboljelih od gripe sve više raste i to nekoliko tjedana ranije u odnosu na zadnjih deset sezona.

U Hrvatskoj je tijekom prvih šest tjedana sezone gripe 1.070 prijava oboljelih, lani ih je u istom razdoblju bilo 112. Isto tako, sada je hospitalizirano 48 pacijenata, prošle godine samo njih osmero.

Zašto je sada deset puta više zaraženih nego lani pitali smo Sanju Kurečić Filipović, specijalisticu epidemiologije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

'Nepredvidiva bolest'

"Gripa je nepredvidiva bolest, mi to znamo kao epidemiolozi i znamo da ne možemo predviđati u kojem će nam se točno tjednu javiti niti kojom će dinamikom rasti brojevi. Ova godina je ovakva, postoje neka istraživanje britanskih i drugih istraživača da su postojale određene mutacije samog virusa, koje su se događale još ljeti i koje su dovele do pojačanog pojavljivanja sporadičnih slučajeva tijekom ljeta, ali isto tako i do nešto ranijeg početka ove sezone", navodi Kurečić Filipović

Naručeno je 420 tisuća doza cjepiva, pa smo epidemiologinju pitali kakav interes konkretno vlada kod njih. "Interes je dobar, mi bismo voljeli da je puno bolji. Ove godine nabavljeno je 420 tisuća doza, koje bi trebale zadovoljiti potrebe rizičnih pacijenata, u koje ubrajamo kronične bolesnike, trudnice, zdravstvene radnike, korisnike domova za starije. Sve rizične skupine kojima godinama preporučujemo da se cijepe, voljeli bismo pozvati da se cijepe što ranije, da ne kalkuliraju s dolaskom ove godine, upravo zato što nam je možda pojačano krenula sezona", govori sugovornica.

Trovalentno cjepivo

"Cijepiti se može tijekom cijele sezone, što uključuje i siječanj - ako se niste razboljeli u međuvremenu, nije kasno. Jasno je da ako se razbolite tijekom sezone, negdje u siječnju, da nema prevelikog smisla cijepiti se u veljači, makar bi se i o tome dalo diskutirati. Međutim, pravilo je takvo da se nije kasno cijepiti sve dok cirkulira virus gripe", nastavlja Kurečić Filipović

Pojasnila je i o kakvom je točno cjepivu riječ. "Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivom, za građane je najlakše reći cjepivom kakvim se cijepimo već godinama. Sigurno je i pouzdano cjepivo te zaista ljude, posebice starije od 65 i kronične bolesnike, pozivamo da se cijepe ako dosad nisu obavili cijepljenje", navodi epidemiologinja.

Pitali smo i kada se očekuje najviše oboljelih i zaraženih. "Na temelju iskustava, što se tiče Hrvatske, vrhunci nam obično stižu krajem siječnja, početkom veljače. Teško je predvidjeti hoće li tako biti i ove godine", zaključuje Kurečić Filipović.

POGLEDAJTE VIDEO: Čak 666 slučajeva gripe u Hrvatskoj: 'Virus ide, ne može ga nikakva carina zaustaviti'