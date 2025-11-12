Ekskluzivno: Proračun veći za tri milijarde eura! Mnoge će iznenaditi tko je najveći dobitnik

Sutra će Vlada predstaviti prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, na kojem se intenzivno radi posljednjih tjedana. RTL Danas ekskluzivno doznaje - proračun će biti veći za gotovo 3 milijarde eura nego prošlogodišnji.

Povećava se izdvajanje za inkluzivni dodatak, za mirovine je planirano milijardu eura više, a za plaće 400 milijuna. U Vladi premijer i ministri na sastanku užeg kabineta. Bruse se posljednji detalji najvažnijeg vladinog dokumenta.

"Proračun će biti realan, Trenutno na rashodnoj strani oko 10,2 milijarde ide na mirovine. Rashodi za plaće su nam oko 8,8 milijardi, rashodi za socijalna davanja oko milijardu i petsto...", kaže Andrej Plenković.

Manjak ostaje ispod tri posto BDP-a

Kako doznaje RTL, prihodi proračuna planirani su na 35,7 milijarde eura što je povećanje od 2,7 milijardi u odnosu na ovu godinu. Rashodi se planiraju u iznosu od 39,8 milijardi. Što je za 3 milijarde više nego u 2025. Deficit odnosno proračunski manjak ostaje ispod 3 posto BDP-a.

Iz Vlade naglašavaju kako je proračun socijalan, održiv i razvojan, a uključuje i otpornost na krize - posebno u - obrambenom sektoru.

"Milijardu i 625 milijuna eura dobivamo. Bilo nam je to umanjeno rebalansom zbog zajma 'safe'. Mi do kraja ove godine potpisujemo četiri velike nabave vrijednosti od 1,9 milijarde eura. Govorimo o antidronskoj i protudronskoj zaštiti, tenkovima Leopard, o teškim kamionima Tatra", objasnio je ministar obrane Ivan Anušić.

Rastu izdvajanja za plaće i mirovine. Tako se za plaće predviđa 8,8 milijardi eura što je za 400 milijuna više nego ove godine. Za mirovine će biti potrebno nešto više od 10 milijardi eura odnosno milijardu više nego sada.

Rastu invalidske mirovine

"Rezultat je to nove izmijenjene formule indeksacije mirovine, koja onda svaki put, dva puta godišnje povećava postotak usklađivanja za 15 posto. Povećali smo dodatno treći put za redom po tri posto najniže mirovine. Rastu invalidske mirovine, tu su sredstva za jednogodišnji dodatak koji je u rebalansu planiran za 210 milijuna eura!", kaže ministar rada Marin Piletić.

Raste i rashod za inkluzivni dodatak koji je planiran na gotovo milijardu eura. "Mi imamo gotovo 200 tisuća korisnika - ubrzavamo procese", dodaje Piletić.

Jedan od najvećih dobitnika bit će i ministarstvo demografije. Najmlađe ministarstvo počelo je raditi s proračunom od 685 milijuna eura koji će se u idućoj godini popeti na 822. Rodiljne naknade rastu za 100 milijuna - na ukupno 600 milijuna eura.

Očekuje se skromniji rast BDP-a

"Najviše zahvaljujući rodiljnom potporama procijenili smo ako će se nastaviti trend rasta rađanja djece odlučili smo se ona ovaj broj koji je itekako ogroman", kaže ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Nakon ovogodišnjeg rasta BDP-a od 3,2 posto - u idućoj se godini očekuje nešto skromniji - 2,7 posto. Prognozira se i smanjenje rasta inflacije na 2,8 posto.

Ministar pravosuđa računa na proračunski - ali i europski novac.

"Ogroman dio se odnosni na digitalnu transformaciju to je dio koji je vrlo izazovan", kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.

Što se tiče pregovora sa sindikatima o rastu osnovice i ostalih materijalnih prava - poruke Vladinih pregovarača su, poručuje premijer, realne. Što podrazumijeva povećanje osnovice od samo 1 posto.