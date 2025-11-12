Šokantni rezultati ankete: Evo koliko Hrvata radi dodatni posao

Prema anketi servisa MojaPlaća, svaka peta osoba (21 posto) u Hrvatskoj zbog rastućih troškova života radi dodatni posao, a najzastupljeniji su poslovi u uslužnim djelatnostima poput konobarenja, potom poslovi prijevoza putnika, čišćenja te raznih povremenih fizičkih poslova.

U anketi je sudjelovalo 690 ispitanika, a proveo ju je spomenuti servis koji je dio međunarodne tvrtke Alma Career Croatia, najpoznatije po portalu MojPosao. Ispitanici poručuju kako jedna plaća više nije dovoljna za normalan život, pogotovo uz sve veće troškove stanovanja, hrane i goriva. Dio sudionika ankete priznaje da traži i treći posao jer ni dva izvora prihoda ne pokrivaju sve mjesečne izdatke.

Značajan dio anketiranih navodi da razmišlja o dodatnom izvoru prihoda: 35 posto ispitanika zasad nema dodatni posao, ali ozbiljno razmišlja o tome. Najčešći razlog je nezadovoljstvo financijskom situacijom, ali i želja za promjenom.

Neki su naveli da ih trenutačni posao više ne ispunjava, pa dodatni angažman vide kao priliku da se okušaju u nečem novom ili razviju vlastiti mali biznis "sa strane".

Nezaposleno 28 posto ispitanika

Otprilike 16 posto ispitanika izjavilo je da uopće ne razmišlja o dodatnom zaposlenju. Razlozi su razni, pa tako neki tvrde da im trenutačna plaća omogućuje pristojan život, dok drugi jednostavno nemaju vremena za pronalazak dodatnog zaposlenja zbog pretrpanog rasporeda na postojećem poslu ili obiteljskih obveza.

S druge strane, 28 posto sudionika ankete trenutačno je nezaposleno i u potrazi za poslom, stoga im ideja o dodatnom angažmanu zasad nije opcija.

U izvještaju o rezultatima navodi se da je prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj s uračunatim dodacima u trećem kvartalu ove godine iznosila 1539 eura, no kako se sve češće može čuti da bi dostojanstvena plaća, koja omogućuje život iznad razine pukog preživljavanja, trebala biti oko 2000 eura.

