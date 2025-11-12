Aurora iznad Hrvatske! Možda i večeras uspijete vidjeti nebeski spektakl!

VEĆI ZA TRI MILIJARDE /
Bruse se detalji najvažnijeg Vladinog dokumenta: Pogledajte tko će profitirati
Nebeski spektakl nad cijelom zemljom! Polarna svjetlost ponovno se vidjela iz Hrvatske. Taj rijedak fenomen na našim prostorima - bio je toliko jak da se mogao uhvatiti golim okom... A postoji mogućnost da ga vidite i večeras!
Crvene, ružičaste i zelene zrake plesale su nebom. Čarolija polarne svjetlosti obasjala je i Hrvatsku. Neki su zbog toga probdjeli cijelu noć i uhvatili ovakav pogled s Medvednice.
Više u prilogu...