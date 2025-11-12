Hrvati priznali zašto masovno rade dva posla: 'Nije zbog povećanja budžeta'

Dok političari raspravljaju, Hrvati zbog rasta troškova života sve češće rade dva ili više poslova. Pokazalo je to istraživanje portala MojPosao.

Prema istraživanju svaka peta osoba u Hrvatskoj danas radi dodatni posao, najčešće kako bi popunila obiteljski budžet. Najviše se zapošljavaju kao konobari, a uzimaju se i poslovi prijevoza putnika, čišćenja te razni fizički poslova.

Uz to, dio sudionika ankete priznaje da već traži i treći posao. Nije tu kraj, jer osim onih koji već rade dva posla, trećina anketiranih koji sada rade za jednog poslodavca - razmišljaju o dodatnom izvoru prihoda.

Svi kažu kako jedna plaća više nije dovoljna za normalan život.

Dodatni posao za preživljavanje

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Razmišljate li o dodatnom poslu kako biste popunili obiteljski budžet?".

"Nemam što razmišljati. Radim ga i to pod obavezno", kazala nam je Ana Štimac.

Ne. Razmišljam o dodatnom poslu da preživim, a ne da povećam budžet", istaknuo je Alen Andrijčić.

Mira Stanković također razmišlja o dodatnom poslu.

"Naravno da razmišljam jer ovaj minimalac mi nije dovoljan za osnovne potrebe".

Jakša Tomić komentirao je sljedeća:

"Nažalost, živimo u vremenima kad ni dodatni posao ne može popuniti obiteljski budžet".