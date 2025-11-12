Hrvati priznali zašto masovno rade dva posla: 'Nije zbog povećanja budžeta'
Svi kažu kako jedna plaća više nije dovoljna za normalan život
Dok političari raspravljaju, Hrvati zbog rasta troškova života sve češće rade dva ili više poslova. Pokazalo je to istraživanje portala MojPosao.
Prema istraživanju svaka peta osoba u Hrvatskoj danas radi dodatni posao, najčešće kako bi popunila obiteljski budžet. Najviše se zapošljavaju kao konobari, a uzimaju se i poslovi prijevoza putnika, čišćenja te razni fizički poslova.
Uz to, dio sudionika ankete priznaje da već traži i treći posao. Nije tu kraj, jer osim onih koji već rade dva posla, trećina anketiranih koji sada rade za jednog poslodavca - razmišljaju o dodatnom izvoru prihoda.
Dodatni posao za preživljavanje
A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Razmišljate li o dodatnom poslu kako biste popunili obiteljski budžet?".
"Nemam što razmišljati. Radim ga i to pod obavezno", kazala nam je Ana Štimac.
Ne. Razmišljam o dodatnom poslu da preživim, a ne da povećam budžet", istaknuo je Alen Andrijčić.
Mira Stanković također razmišlja o dodatnom poslu.
"Naravno da razmišljam jer ovaj minimalac mi nije dovoljan za osnovne potrebe".
Jakša Tomić komentirao je sljedeća:
"Nažalost, živimo u vremenima kad ni dodatni posao ne može popuniti obiteljski budžet".