Modrić dao nagradu Perišiću: 'Luka, ja i ostali stariji igrači pokušat ćemo taj duh prenijeti na mlađe'

Ivan Perišić (36) je na kraju konferencije za medije hrvatske reprezentacije uoči utakmice protiv Farskih otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo primio nagradu "Pokaži srce“, za najsrčanijeg igrača u reprezentaciji.

Perišiću je nagradu uručio kapetan Luka Modrić, nakon čega je Ivan rekao sljedeće:

"Hvala vam puno, ova mi nagrada jako znači, pogotovo zato što dolazi od navijača. Znate koliko mi reprezentacija znači i uvijek ću davati sve od sebe da Hrvatska postiže što bolje rezultate. Bez srčanosti, zajedništva i borbe – nema uspjeha. Luka, ja i ostali stariji igrači pokušat ćemo taj duh prenijeti na mlađe".

Perišiću je uručen i humanitarni ček u iznosu od 10.000 eura koji će u njegovo ime biti uplaćen neprofitnoj udruzi po njegovom izboru, s ciljem pomoći potrebitima.

Ranije tijekom presice je Perišić rekao da je svjestan da mu se "bliži kraj", a odgovorio je i na pitanje o rekordu Davora Šukera, koji je zabio najviše golova u povijesti Vatrenih, a sada su mu se 'opasno' približili on i Andrej Kramarić.

"Vidjet ćemo što će biti, ako ga srušimo, super, ako ne opet ok. Bitna je ekipa, u službi smo ekipe. Htio bih biti što bliže golu, ali ekipa je najvažnija. Gdje god me momčad treba, veselim se igranju naprijed, ali tu sam za momčad. Osim toga, više preferiram asistencije od golova", poručio je.

