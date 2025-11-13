Ivica Olić se osvrnuo na veliku pobjedu i najavio susret protiv Mađarske

Reprezentacija koju predvodi Ivica Olić odradila je sjajan posao i u maglovitim uvjetima upisala uvjerljivu pobjedu protiv Litve, čime je preuzela vrh skupine H.

Hrvatsku je u vodstvo doveo Fabijan Krivak u 27. minuti nakon sjajne asistencije Šimuna Hrgovića. Prednost je u nastavku povećao kapetan Lovro Zvonarek, koji je u 73. minuti preciznim prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 2:0.

U završnici dvoboja zablistao je Leon Grgić, koji je dvama pogocima u 82. minuti i duboko u sudačkoj nadoknadi potvrdio visoku pobjedu 4:0.

Olić zadovoljan: „Znali smo da će šanse doći“

Nakon utakmice izbornik Ivica Olić istaknuo je kako je susret prošao upravo onako kako je i očekivao.

„ Litva igra niski blok i jako dobro to rade. Znali smo da nam je najvažnije što prije zabiti gol. Onda nakon toga je bilo lakše, znali smo da ćemo dobiti šanse kako utakmica bude odmicala. Znali smo da ćemo iskoristiti šanse jer smo ih puno stvorili u prošlim utakmicama,“ rekao je za MAXSport.

Osvrnuo se i na teške uvjete:

„Vidio sam dobro jer sam bio uz liniju, pogotovo u drugom poluvremenu, u kojem je magla bila nešto rjeđa. Igrači su se dobro razumjeli na terenu. Moramo se pripremiti za novu utakmicu. Nadam se da ćemo uspješno završiti ovu godinu. Dečki su svi sjajno odradili utakmicu, ovo je bila ekipna pobjeda, moram im svima čestitati na zaslužena tri boda..“

Pogled prema Mađarskoj

Sljedeći izazov očekuje ih 18. studenoga, kada Hrvatska gostuje u Mađarskoj.

„Mađari zabijaju puno i jako su opasni u tranziciji, ali vjerujem u svoje dečke. Ako stvorimo broj šansi kao danas, vjerujem da ćemo i tamo slaviti,“ poručio je Olić.

Hrvatska sada vodi skupinu s 7 bodova, ispred Turske (5) i Ukrajine (4).

