Spektakl u Genovi: Održana Red Bull Urban Downhill utrka

U nedjelju je Genova bila domaćin otvaranja Red Bull Urban Downhill World Seriesa, europskog događaja u najzahtjevnijem urbanom biciklističkom natjecanju na svijetu. Publika je mogla vidjeti 16 najboljih vozača kako jure niz strme ulice, stepenice i oštre zavoje, a na kraju je pobjedu odnio Roger Vieira.

Njegov brat Douglas Vieira dugo je držao vodeće vrijeme, dok je Tomas Slavik, iako je u kvalifikacijama doživio težak pad, uspio nastupiti u finalu i otvoriti posljednju vožnju. No, završnica je donijela pravi spektakl: posljednja četvorica vozača neprestano su popravljala vremena, a Roger je bio najbrži i upisao se u povijest serije.

Za Genovu ovo je već drugi put da je domaćin Red Bullove serije Cerro Abajo, a i jučerašnja utrka potvrdila je da ligurski grad zasluženo nosi titulu najatraktivnije europske pozornice za ovaj sport.