Završnica Sportskih igara mladih održat će se u Splitu: Sudjelovalo preko 350 tisuća djece

Split je ponovno središte sporta, prijateljstva i fair playa i to od 23. do 27. kolovoza kada se održava Međunarodna završnica Plazma Sportskih igara mladih. Tijekom 2025. godine na Igrama sudjelovalo je 353.848 djece i mladih – u Hrvatskoj njih 123.985, u Bosni i Hercegovini 71.234, u Srbiji 100.060, dok je u Sloveniji svoje sportske vještine pokazalo 58.560 SIM-ovaca.

Na Međunarodnu završnicu u Split doputovalo je 820 najboljih natjecatelja, koji su svoje mjesto zaslužili pobjedama na Državnim završnicama u svojim zemljama, a doputovali su HŽ putničkim prijevozom. Tijekom pet dana imat će priliku odmjeriti snage u 10 sportskih disciplina, ali i upoznati vršnjake iz regije, steći nova prijateljstva te uživati u ljepotama Splita. Plazma Sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, i ove godine potvrđuju svoju misiju – pružiti djeci priliku da žive sport, razvijaju zdrave navike i uče vrijednosti timskog duha i fair playa.

Natjecanja su započela Tommy turnirom u malom, a napete utakmice je bila očita u svakoj minuti igre. Ekipa ND Primorije (Slovenija) odnijela je pobjedu, dok je ekipa Novigrad 1947 iz Hrvatske srebrna. Turnir u uličnoj košarci Kinder Joy iznimno je atraktivan kako za igrati tako i za gledati. Uz podršku i glasno navijanje ekipe iz Hrvatske popele su se na tron, u ženskoj konkurenciji Visoke, ali Barbara (Hrvatska), a ekipa SIBIDI u muškoj konkurenciji, dok je ekipa Cunkovili na trećem mjestu.

Napeto je bilo i na stolnom tenisu koji se zaigrao u dvorani Studentskog centra Split, a sudionici iz Hrvatske ostvarili su izvrsne plasmane - Lovro Posilović osvojio je zlatnu medalju, dok su Saša Lendrec i Ines Burku brončani. U sklopu Telemach Dana sporta održana su natjecanja u graničaru i u atletici. Graničar je posebno popularna disciplina jer kroz natjecanja miješanih ekipa dječaka i djevojčica promiče inkluziju, jednakost i toleranciju. Pobjednici u kategoriji 2016. su ekipa Zrinjevac iz Hrvatske dok su najbolji u kategoriji 2014. godište i mlađi Limači iz Bosne i Hercegovine. Najbrži trkač na 60 metara na Međunarodnoj završnici je Adonis Jordan Catela Clarida (Hrvatska), a najbrža djevojčica je Tara Kostovski.

Na HEP turniru u rukometu ekipe iz Hrvatske ostvarile su odlične rezultate, te su osvojile brončane medalje i to ekipa Sjever u ženskoj i ekipa Viro Virovitica u muškoj konkurenciji. Odbojkaški turnir donio je napete utakmice, a na Poljudu najsretnija ekipa bila je Trnje (Hrvatska) u muškoj i Busije (Srbija) u ženskoj kategoriji, a Bile vile iz Splita su brončane.

U nastavku natjecanja na Međunarodnoj završnici Plazma Sportskih igara mladih očekujemo najbolje pojedince i ekipe u FIDE turniru u šahu, odbojci na pijesku, Paket24 cup-u u tenisu te Coca-Cola Cup-u. Na najvećem malonogometnom turniru u Europi – Coca-Cola Cup-u ove sezone sudjelovalo je 143.992 nogometaša i nogometašice iz 4 zemlje sudionice igara

zaigralo je na 369 turnira. Već petu godinu za redom u suradnji s UEFA founadation for children, na čelu s Aleksanderom Čeferinom predsjednikom UEFA-e i ambasadorom SIM-a, Igre su dodatno angažirane na sudjelovanju što većeg broja djevojčica, a ove godine sudjelovalo je 14.015 nogometašica. Tko su najbolje ekipe 2010. godišta i mlađe preostaje nam tek vidjeti.

Plazma Sportske igre mladih najveća su sportsko-amaterska manifestacija u Europi, koja je kroz 29. godina postojanja promovirajući sport i sportski način života obogatila živote više od 3.440.000 djece i mladih.

Splitska Riva u utorak, 26. kolovoza, postaje središte slavlja! U 20:30 sati započinje svečano zatvaranje 29. sezone Igara, a nezaboravnu atmosferu upotpunit će hitovi Luke Nižetića.

