Hamilton s porukama izvan staze: 'Moramo ići dalje, čak i kada je teško'

Lewis Hamilton i dalje traži izlaz iz svoje najteže sezone karijere. Uoči povratka Formule 1 nakon ljetne stanke, sedmerostruki prvak oglasio se na društvenim mrežama, ovaj put u ponešto zagonetnom i refleksivnom tonu.

Inkriptivne poruke u kolovozu

Britanac, koji u svojoj debitantskoj godini s Ferrarijem još uvijek nema niti jedno postolje, objavio je fotografiju zalaska sunca uz poruku: 'Moramo nastaviti i kada je teško.' To je nastavak niza kratkih i enigmatičnih poruka koje je Hamilton dijelio tijekom četiri tjedna pauze.

Prije nekoliko dana napisao je tek “DND” (Do Not Disturb) uz fotografiju s odmora u prirodi sa svojim psom Roscoeom, a ranije i “No days off” uz snimku s treninga u teretani. Sve to odaje dojam vozača koji se bori pronaći balans između frustracija na stazi i vlastitog unutarnjeg mira.

Hamilton je istaknuo kako mu vrijeme izvan utrka znači puno: 'Uvijek sam zahvalan na prilici za odmor i punjenje baterija. Ima mnogo stvari o kojima razmišljam.' Dodao je i poruku koja izlazi izvan granica sporta: 'Svi smo suočeni s mnogim izazovima, osobno i globalno. Zato je važno da njegujemo istinu i ljubav te brinemo o sebi kako bismo mogli brinuti o drugima.'

Na stazi rezultati zasad ne prate njegova očekivanja. Najbolji plasmani u Ferrariju bili su tek tri četvrta mjesta u 14 utrka, daleko od borbe za vrh i osmi naslov svjetskog prvaka koji bi ga odvojio od Michaela Schumachera.

Hamilton će novu priliku tražiti već ovog vikenda kada Formula 1 stiže u Nizozemsku, gdje domaći navijači očekuju domaću zvijezdu Maxa Verstappena, dok mladi Oscar Piastri iz McLarena trenutačno drži vrh poretka vozača.

