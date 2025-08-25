Veliki udarac za olimpijskog prvaka: Ingebrigtsen ostaje bez finala Dijamantne lige

Olimpijski pobjednik na 5.000 metara Norvežanin Jakob Ingebrigtsen propustit će završnicu Dijamantne lige u Zurichu 27. i 28. kolovoza.

Norveški atletičar je propustio cijelu sezonu na otvorenom zbog ozljede Ahilove tetive i neće nastupiti niti u Zurichu, posljednjem mitingu Dijamantne lige ove sezone.

Razlog njegova nenastupanja nije ozljeda već pravila, naime nije mu dopušteno natjecanje u Zürichu zbog nedostatka sudjelovanja ranije u sezoni.

"Jakob bi se natjecao, ali pravila mu to nažalost nisu dopuštala," rekao je njegov savjetnik za tisak Espen Skoland u ponedjeljak za norveške novine VG.

Vlasnik zlatnih olimpijskih medalja na 1.500 m iz Tokija i 5.000 m iz Pariza, te svjetskih zlata na 5.000 (2022, 2023), tako će biti bez pravog testa protiv najžešćih suparnika prije Svjetskog prvenstva u Tokiju u rujnu.

Pogledajte video: Hrvatska će opet imati najbolje svjetske taekwondašice: Evo zašto