Čeka ga europski prvak: Dinata pred najtežim ispitom na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski badmintonski reprezentativac Aria Daniel Dinata, koji je u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Parizu svladao azerbajdžanskog predstavnika Dickyja Dwija Pangestua s 2-1 (21-16, 16-21, 21-14), u meču za plasman u osminu finala će igrati protiv aktualnog europskog prvaka, Francuza Alexa Laniera.

Lanier je u prvom kolu bio bolji od Tajlanđanina Kantaphona Wangcharoena s 2-0 (21-12, 22-20).

Dvoboj 22-godišnjeg Dinate i 20-godišnjeg Laniera, prvog Francuza koji je osvojio naslov europskog prvaka, bit će na rasporedu u srijedu, 27. kolovoza, a satnica mečeva u pariškoj Adidas Areni za taj dan još nije poznata.

Bit će to njihov prvi međusobni dvoboj. Aria Daniel Dinata je trenutačno na 85. mjestu pojedinačne ljestvice Svjetske badmintonske federacije (BWF), dok je Lanier na sedmom mjestu, kao drugi najbolji Europljanin. Danac Anders Antonsen je na drugom mjestu, a prvo drži Kinez Shi Yu Qi.

