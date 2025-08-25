Pljačka kakvu svijet biciklizma još nije vidio: Nestalo 18 bicikala vrijednih 250 tisuća eura!

Samo nekoliko sati prije starta treće etape Vuelte, iz hotela momčadi Visma-Lease u Torinu nestalo je čak 18 bicikala ukupne vrijednosti od oko 250 tisuća eura!

Lopovi su tijekom noći provalili u timske prostorije, a iako ekipa nije otkrila sve detalje, potvrdili su incident i najavili suradnju s policijom. Sve se dogodilo dan nakon što je Jonas Vingegaard slavio u drugoj etapi i preuzeo vodstvo u ukupnom poretku.

Kao da to nije dovoljno, Visma je ostala i bez vozača Axela Zinglea koji napušta utrku zbog ozljede ramena nakon velikog pada.

