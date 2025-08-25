Dinamo ide po bajku: Amerikanka stigla, a cure žele ponoviti prošlogodišnji senzacionalni podvig

Nakon što su odbojkašice Dinama u prošloj sezoni prvi put osvojile naslov prvakinja Hrvatske, pune su ambicija i u novoj sezoni. U klubu su kroz desetljeće prošle dug put od petog ranga natjecanja do Lige prvakinja. I kod njih je sada bio remont, a stiglo je i prvo pojačanje iz SAD-a. Posjetili smo ih na treningu.

Veliki entuzijazam stanuje na zagrebačkoj Pešćenici gdje su se nakon stanke ponovno ovog tjedna okupile odbojkašice Dinama. Ponovno je tu i kapetanica koja se vratila iz igračke mirovine.

"Jako smo uzbuđene za novu sezonu, ciljevi su isti, ali čvrsto stojimo na zemlji, polako se pripremamo i pratimo korake trenera koje nam zadaje", rekla je Klara Perić.

No, nisu još kompletne. Za nekoliko dana će im se pridružiti još tri odbojkašice koje su bile s U 21 reprezentacijom u Indoneziji na Svjetskom prvenstvu. Pred njima je igra na dvije fronte - domaće prvenstvo i Europa, kvalifikacije za Ligu prvakinja koje će igrati u Sutinskim vrelima.

"To je najveći za sad izazov, ali naravno držimo fokus na prvenstvo, pripremamo se strpljivo pa ćemo vidjeti gdje će nas dovesti", rekla je Klara Perić.

A dovelo ih je strpljenje i do toliko željene titule prošle sezone. Slavile su u finalu protiv braniteljica naslova i gradskih suparnica Mladostašica. Od najmlađih igračica do seniorki - u svim dobnim skupinama bile su najbolje. No, pravi izazov je tek pred klubom, mogu li ponovno do bajke?

"Osvojili smo sve četiri titule. Da mi je netko to rekao na početku sezone, rekao bih, ne, neće se dogoditi. Nekako smo na neki način svjesni da, bit će to jako, jako teško ponoviti. Mi smo postavili nekakve minimalističke ciljeve, a to je ulazak u prve tri ekipe u Hrvatskoj. Mislim da je to objektivno i realno", rekao je Igor Šimunčić, trener OK Dinama.

U novom ruhu u novu sezonu - dok je dio odbojkašica krenuo put većih europskih klubova, u odbojkaški klub Dinamo stigla je prva igračica u klupskoj povijesti s drugog kontinenta.

23-godišnja Amerikanka Emily iz Wisconsina do sada je igrala za dva američka sveučilišta. Pred njom je prva profesionalna odbojkaška sezona.

"Imali su sjajnu prošlu sezonu i to me privuklo. Moja agentica je razgovarala s njima. Bila je bivša igračica na Sveučilištu u Charlestoneu. Igrala je 10 godina profesionalno u Hrvatskoj i jako je lijepo govorila o klubu i treneru pa kada sam to čula htjela sam doći ovdje. Jako sam zahvalna na prilici da budem ovdje sa sjajnim timom", kaže Emily Banitt, odbojkašica Dinama.

"Interes za odbojkom među mlađim uzrastima je velik, ali dobri rezultati seniorske reprezentacije bi mogli ponovno vratiti stari sjaj ovog sporta u Hrvatskoj", kaže Šimunčić.

"Ja bih se usudio reći nakon nogometa odbojke uz košarku, najzastupljeniji sport. Konkurencija je brutalna. Prema tome. Kad kažemo da naša reprezentacija ide na Svjetsko prvenstvo i bude 11., onda netko kaže Pa nije to baš nešto, a ja bi pristao da u svakoj dobnoj kategoriji budemo 11. na svijetu. To je sjajan rezultat", dodaje Šimunčić

Plave odbojkašice pripremaju se za listopad kada kreće početak prvenstvene sezone, ali i borba za mjesto u eliti.

