Nevjerojatan rezultat Hrvatice: Preplivala je Bospor u strahovito teškim uvjetima

Hrvatska plivačica Sara Puklavec ostvarila je sjajan rezultat preplivavši tijesnac Bospor dug šest i pol utrka. Sara je sudjelovala u jednoj od najprestižnijih plivačkih utrka Bosphorus Cross-Continental Swim u Istanbulu, a bila je jedina hrvatska predstavnica među preko 2800 natjecatelja.

Uvjeti su bili iznimno teški pa su utrku obilježili kiša i pljuskovi, a sunce se pokazalo tek pred kraj staze, na posljednjih kilometar i pol. Nakon velikog uspjeha, Sara nije krila oduševljenje: "Zadovoljna sam rezultatom i činjenicom da sam uspješno stigla na cilj jedne od najpoznatijih plivačkih utrka" - rekla je.

Puklavec je šes i pol kilometara isplivala za sat vremena i 15 minuta te je zauzela 64. mjesto od 811 plivačica u apsolutnoj kategoriji, dok je u svojoj kategoriji zauzela još bolje 21. mjesto. Kad se pogleda raspored svih 2667 plivača i plivačica koji su završili utrku, Sara je zauzela 284. mjesto. Pobjedu u apsolutnoj kategoriji kod žena odnijela je Turkinja Su Inal s vremenom 58:54, a u muškoj kategoriji također je pobijedio domaći predstavnik Doğukan Ulaç s vremenom 56:49.

