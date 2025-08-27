Kaos na utakmici Pafosa i Zvezde: 'Pljuvali su nas, imamo dva pretučena igrača'

Zvučna je bila utakmica između ciparskog Pafosa i srpske Crvene Zvezde. Ciparski prvak slavio je 2-1 u Beogradu i sačuvao prednost u utorak na domaćem terenu u Limassolu (1-1, ukupnih 3-1 za prolaz Ciprana), a u njegovim redovima su Mislav Oršić i Ivan Šunjić, bivši igrači Dinama. Mislav Oršić počeo je susret za Pafos i izašao u 62. minuti, a Brazilac Jaja koji ga je zamijenio presudio je utakmicu. Naime, Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara.

Incidenti

Utakmica između Pafosa i Crvene Zvezde u Grčkoj pretvorila se na kraju u pravi kaos nakon gola domaće ekipe.

Navijači su burno reagirali, a situacija je eskalirala do te mjere da su počeli sukobi među gledateljima na tribinama. Kako javljaju lokalni mediji, neki navijači su pokušali upasti na teren, dok je policija intervenirala kako bi spriječila daljnje incidente. Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju bijesne reakcije navijača, bacanje predmeta i trenutke potpune nereda.

Kurir: 'Ultrasi PAOK-a su izazvali kaos'

Kurir, pak, navodi kako su navijači Pafosa napali Stefana Lekovića, trenera golmana Supića i pomoćnog trenera koji su sjedili u publici poslije trećeg gola. Došlo je navodno do komešanja, a onda su redari počeli da guraju svu trojicu ka izlazu, pa su igrači Zvezde potrčali ka svlačionici. To nije sve. Kurir također tvrdi u svojem pisanju kako su ultrasi PAOK-a izazvali kaos.

"Pristalice Partizanovog bratskog kluba gađale su simpatizere crveno-bijelih, polijevali ih i pljuvali. Prvi incident se dogodio na dijelu tribine gdje su se nalazili simpatizeri Crvene zvezde, na zapadnoj tribini iza klupe beogradskog kluba. Kako se vidi na snimkama, sa gornje tribine pojedinci su, koji su na sebi imali šalove PAOK-a, gađali zvezdaše svim i svačim, također ih pljuvali i polijevali. Potom su pokušali doći do navijača Zvezde, ali su spriječeni u tome. Također, incident se dogodio i kod tunela za igrače, kada je napadnut nogometaš Zvezde Stefan Leković koji nije bio u momčadi, već se nalazio na tribinama. Jedan navijač Zvezde je pogođen kantom za smeće, koja se nalazila u svečanoj loži. Također, drugi je pogođen napunjenom vrečicom", piše autor Kurira.

Mondo: 'Leković je dobio nekoliko udaraca od redara'

Nije Kurir jedini koji piše o napadu na Stefana Lekovića. I Mondo navodi kako je Leković dobio nekoliko udaraca od redara.

"Zbog toga je Marko Arnautović istrčao iz svlačionice da bi stao u obranu svog napadnutog suigrača, a vratio se nazad kada se situacija smirila", stoji u pisanju Monda.

Ciprani imaju svoje viđenje događaja

Međutim, Ciprani imaju svoju verziju i viđenje događaja. z Pafosa i policije je potvrđeno da, prema njima, nije bilo ozbiljnijih ozljeda, ali događaj ostaje zapamćen kao jedan od najburnijih trenutaka utakmica ovog kola. Klubovi i nadležni organi najavili su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i kaznili odgovorni.

U završnici susreta došlo je do gore spomnute "gužve" u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakamicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

Trener Crvene Zvezde Vladan Milojević smatra kako je njegova momčad nezasluženo izgubila u doigravanju za Ligu prvaka.

"Šokantna utakmica, ali moramo se osvrnuti i na prvu utakmicu. U Beogradu smo primili rani gol, a sada u samoj završnici. Znali smo kakve kombinacije imaju, dečko (Jaja, op. a.) je pogodio mrežu, ali mi to nismo trebali dozvoliti", rekao je razočarani Milojević koji se osvrnuo i na kaos s kraja utakmice.

"Vidjeli ste što se događalo na tribinama i pored terena. Imamo dva pretučena igrača, ovo je bilo na razini seoske lige. (Rade, op. a.) Krunić je igrao pod injekcijama, takav je nogomet, ponekad je surov. Ne mogu reći da je Pafos bio bolji, ako ovako namjerava igrati u Ligi prvaka, neka Europa vidi na što to liči. Ne tražimo alibi, ali pitanje prolaska ne bi postojalo kada bi nam svi igrači bili u formi. Žao mi je, ali imamo Europsku ligu", zaključio je Milojević.

