Apel za pomoć: Hrvatski vojnik i bivši nogometaš Cibalije bori se za spas šake!

Teška prometna nesreća koja se dogodila 24. kolovoza u blizini Vukovara promijenila je život Benjamina Ždinjaka (28), pripadnika Hrvatske vojske i bivšeg nogometaša Cibalije i nekoliko drugih slavonskih klubova. Upravljajući motociklom, Benjamin je zadobio višestruke ozljede, a najteže je stradala njegova lijeva šaka. Ozljede su toliko ozbiljne da liječnici razmatraju i mogućnost amputacije.

Dan nakon nesreće hitno je prebačen u Osijek, gdje se nastoji učiniti sve kako bi mu se ruka spasila. No, da bi se to postiglo, potrebna je specijalizirana operacija u privatnoj klinici. Trošak zahvata procjenjuje se na 10 do 20 tisuća eura, što je iznos koji Benjamin sam ne može podnijeti.

Zbog toga je pokrenut apel za pomoć – svaka donacija, bez obzira na iznos, može biti ključna da se izbjegne trajni invaliditet i da se Benjaminu omogući normalan nastavak života.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na račun:

BENJAMIN ŽDINJAK

IBAN: HR3223400093207552003

