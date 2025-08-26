Jurić se riješava najskupljeg igrača u povijesti Atalante: Šalje ga u Tursku

Malijski napadač El Bilal Toure (23) napustio je Atalantu i do konca sezone provest će na posudbi u redovima turskog prvoligaša Bešiktaša uz opciju otkupa ugovora, obavio je talijanski klub.

Toure je prije dvije godine postao najskuplje pojačanje u povijesti Atalante kada je došao iz Almeire za nešto više od 30 milijuna eura.

Međutim, nije se snašao u Bergamu. Gotovo odmah nakon dolaska u Italiju zadobio je tešku ozljedu tetive koljena, zbog čega nije igrao do veljače. Prošlu sezonu je proveo na posudbi u Stuttgartu, a sada seli u Bešiktaš.

Foto: Profimedia

Dosadašnji trener Atalante Gian Piero Gasperini nije bio zadovoljan njegovim igrama, a na njega očito ne računa niti novi trener "Božice", Ivan Jurić.

Za Atalantu je upisao ukupno 17 nastupa postigavši tri gola, dok je prošle sezone za Stuttgart također, upisao 17 nastupa uz tri postignuta gola.

Toure je rođen u Obali Bjelokosti, međutim nastupa za reprezentaciju Malija u čijem dresu je upisao 25 nastupa i postigao devet golova.

