Jedan od najtrofejnijih igrača u povijesti Reala prešao u Njemačku

Španjolski nogometaš Lucas Vazquez (34) novo je pojačanje Bayer Leverkusena, objavili su "Apotekari".

Iskusni 34-godišnjak, koji se najbolje snalazi na desnoj strani obrane i u veznom redu, potpisao je dvogodišnji ugovor s njemačkim doprvacima.

Španjolac je u Leverkusen stigao kao slobodan igrač nakon što je posljednjih 10 godina bio član Real Madrida. U dresu "Kraljevskog kluba" je osvojio 20 trofeja pri čemu pet Liga prvaka, te četiri španjolska prvenstva.

"Radujem se nastavku karijere u Bayeru. Mnogo sam čuo o klubu od Xabija Alonsa i dugogodišnjeg suigrača Danija Carvajala," kazao je Vazquez.

Lucas Vazquez signs with Bayer 04 until 2027! ⚫️🔴#VamosVazquez pic.twitter.com/FXMawplSeM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 26, 2025

U deset sezona odigrao je 402 utakmice za Real i postigao 38 golova. Za španjolsku reprezentaciju debitirao je u lipnju 2016. i od tada je odigrao devet utakmica kao povremeni reprezentativac.

"U Lucasu smo dobili iznimno iskusnog igrača koji je s Real Madridom osvojio sve što se može osvojiti u posljednjih deset godina. Ima izvrsnu tehniku, dobro je upućen u taktiku. Lucas će imati veliki utjecaj na našu igru ​​svojom nogometnom finoćom i posebnom rutinom te će postati ključni dio naše momčadi," kazao je Simon Rolfes, generalni direktor Bayera 04 za sport.

Bayer je na startu njemačkog prvenstva kod kuće izgubio od Hoffenhemima sa 1-2. Nakon što je Alonso preuzeo Real Madrid, momčad sada vodi Erik ten Hag.

