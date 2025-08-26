Hajduk i službeno doveo ozbiljno pojačanje: Stigao je stoper s ogromnim iskustvom

Edgara Gonzaleza već se neko vrijeme povezuje s prelaskom u splitski Hajduk, a sada je i, čini se, sve riješeno. 28-godišnji španjolski stoper trebao bi uskoro i službeno biti proglašen novim igračem Bijelih budući da je njegov aktualni klub Almeria objavila kako je postignut dogovor dvaju klubova.

Stiže na jednogodišnju posudbu, a sa španjolskim drugoligašem ima važeći ugovor do ljeta 2028. Dolazi pojačati stopersku poziciju koja je ostala oslabljena odlascima Filipa Uremovića i Dominika Prpića, no može pokriti i poziciju zadnjeg veznog.

U Almeriji je od 2023. kada je stigao iz Betisa, a po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura. 2022. dok je bio član Betisa bio je procijenjen čak i na 10 milijuna eura. Prošle sezone odigrao je za Almeriju 40 utakmica u Segundi, a u karijeri ima i 87 nastupa u Primeri koje je skupio igrajući za Betis i Almeriju.

U karijeri je još nosio dresove Betis Deportiva, Cornelije, Real Ovieda i Espanyola.

