Hajduk se zaljubio u Španjolce: Za 'Bile' potpisao i bivši reprezentativac Furije

Hugo Guillamon novi je igrač Hajduka objavio je splitski klub, a istovremeno je potvrdio i potpis stopera Edgara Gonzaleza. 25-godišnji veznjak stiže iz španjolskog velikana Valencije s kojom je imao važeći ugovor do sljedećeg ljeta, ali su klubovi postigli dogovor kako Guillamon može sada prijeći u Hajduk besplatno, a 'Šišmiši' će zadržati pravo na postotak od buduće prodaje.

Guillamon stiže kao rješenje za poziciju 'šestise', a može igrati i kao stoper. S Hajdukom je potpisao dvogodišnji ugovor do ljeta 2027, a po Transfermarktu vrijedi dva i pol milijuna eura. U jednom trenutku, točnije 2022., vrijedio je čak 25 milijuna eura. Guillamon u karijeri ima i tri nastupa za španjolsku reprezentaciju i postigao je jedan pogodak. Bio je član reprezentacije 'Furije' na Svjetskom prvenstvu 2022.

Jadranski derbi Hajduka i Rijeke pratite u tekstualnom prijenosu ove nedjelje 31. kolovoza na portalu Net.hr.

Za Valenciju je u karijeri odigrao 146 utakmica te zabio pet pogodaka i namjestio četiri. Bio je veliki talnet kluba i predviđala mu se blistava karijera, ali sve je usporila ozljeda 2022. kada je doživio prijelom metatarzalnog dijela stopala. Prošle sezone odigrao je 17 utakmica za Valenciju.

