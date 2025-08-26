hladan tuš /

Hajduk očekivao odgovor, a onda šok: HNS ni riječi o prekršajima na Livaji

Hajduk očekivao odgovor, a onda šok: HNS ni riječi o prekršajima na Livaji
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Hajdukovi admini čak su i složili video svih 'prekršaja' nad Livajom koji nisu suđeni.

26.8.2025.
12:12
Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, predstavio je analizu spornih situacija iz 4. kola SuperSport HNL-a.

Ovoga puta analizirane su samo dvije situacije, a zanimljivo je da se utakmica Osijeka i Hajduka, iako je izazvala burne reakcije zbog kako kažu iz splitskog kluba brojnih prekršaja nad Markom Livajom, nije našla u izvještaju. Utakmicu je sudio mladi Patrik Pavlešić.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

 

 

 

Zato se istaknula odluka s dvoboja Rijeke i Varaždina, gdje je dosuđen kazneni udarac. U priopćenju stoji:

“Ruka domaćeg braniča nije bila u prirodnom položaju, bila je odmaknuta od tijela, a sudac je iz dobre pozicije procijenio situaciju i ispravno dosudio jedanaesterac.”

Dodano je i da je u VAR sobi vođena komunikacija prije konačne odluke suca o kaznenom udarcu.

Hajduk očekivao odgovor, a onda šok: HNS ni riječi o prekršajima na Livaji