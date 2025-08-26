Rijeka dovela napadača iz Premier lige! Evo tko stiže na Rujevicu

HNK Rijeka službeno je potvrdila dolazak 20-godišnjeg napadača Daniela Williama Kwabene Adu-Adjeija. Mladi Englez potpisao je četverogodišnji ugovor, koji ga veže uz klub do ljeta 2029. godine, a nosit će dres s brojem 18.

Adjei dolazi iz Bournemoutha, gdje je bio u konkurenciji prve momčadi. Prošle sezone nekoliko je puta bio na klupi u Premier ligi, protiv Chelseaja, Newcastlea, Nottingham Foresta i Liverpoola – no još nije debitirao.

Ovog ljeta bio je dio priprema prve ekipe pod vodstvom trenera Andonija Ireole i pritom se istaknuo pogotkom u prijateljskom susretu protiv Evertona.

Rijeka tako dobiva darovitog napadača koji želi iskoristiti priliku na Rujevici i napraviti iskorak u karijeri.

