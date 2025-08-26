Marko Livaja slavi rođendan, a poruka Hajduka otkriva najveću želju

Samo dva dana nakon važne pobjede u Osijeku, kojom je Hajduk zadržao savršen učinak na startu prvenstva, kapetan Marko Livaja proslavio je 32. rođendan.

Ovo mu je već peti rođendan otkako se vratio na Poljud i postao simbol kluba, idol navijača, kapetan, najbolji strijelac i asistent posljednjih sezona. U vitrini su dva osvojena Kupa, ali jasno je da postoji jedna posebna želja koju Livaja i navijači dijele.

Klub je prvi čestitao svom lideru, točno u ponoć objavljena je kratka, ali snažna poruka: “Neka ti se ispune sve želje”. Poruka koja itekako ima značenje za sve Bile jer znaju na što se odnosi. Traži se naslov!

